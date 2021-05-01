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Православная церковь Украины получит Благодатный огонь в воскресенье

Суббота, 1 мая 2021, 19:40
Православная церковь Украины получит Благодатный огонь в воскресенье

Православная церковь Украины получит Благодатный огонь из Иерусалима утром на Пасху.

Источник: пресс-секретарь ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря в Facebook

Прямая речь: "Доставка в Михайловский Златоверхий собор Киева Святого Света ожидается примерно в 10 утра 2 мая, благодаря обычному авиарейсу".

Детали: Он подчеркнул, что церковь чтит Святой Свет как видимый знак благословения от Гроба Господня. В то же время он отметил, что сущность и значение Пасхи не могут и не должны сосредотачиваться на привозе и распространении Святого Света.

Архиепископ напомнил, что обычай привозить Святой Свет в ночь Пасхи – новый, и он возник лишь после распространения авиаперелетов. В древности же такого обычая не было – во времена средневековья некоторые паломники уже через много месяцев после Пасхи доставляли в наши края Святой Свет.

По словам Евстратия, нет никакой весомой необходимости тратить огромные средства на чартерные рейсы, особенно во время пандемии, чтобы лишь на несколько часов раньше привезти Святой Свет.

Напомним:

  • По предварительной информации, праздничные богослужения по случаю Пасхи могут посетить более миллиона верующих.
  • Украинцы второй раз празднуют Пасху в условиях эпидемии коронавируса.
  • В апреле 2021 года Минздрав заявил, что в Украине не планируют вводить дополнительные ограничения на Пасхальные праздники.

Украинская правда

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Темы: Православная Церковь Украиныпразднованиярелигия
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