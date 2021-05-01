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Власти Индии игнорировали предупреждения об опасной мутации Covid – Reuters

Суббота, 1 мая 2021, 22:41
Фото: Agencies

Ученые заранее предупреждали власти Индии, где сейчас наблюдается крупнейшая в мире вспышка эпидемии коронавируса, об опасности нового штамма, а также необходимости ее предотвратить, при этом остались не услышанными.

Источник: Reuters

Детали: Специалисты еще в начале марта предупредили чиновников о рисках распространения нового и более заразного варианта вируса, который начал охватывать Индию.

Четверо ученых заявили, что, несмотря на предупреждение, федеральное правительство не стало вводить серьезные ограничения для сдерживания болезни.

Также еще один ученый, который руководит исследовательским центром, на условиях анонимности рассказал, что документ с предупреждением о новом опасном варианте коронавируса был передан высокопоставленному индийскому чиновнику, который подчиняется непосредственно премьер-министру страны.

Масштабная вспышка коронавируса в Индии возникла после того, как миллионы людей, в большинстве своем - без масок, посетили религиозные собрания и предвыборные митинги.

Всплеск болезни в Индии происходит на фоне ослабления пандемии в других странах.

Напомним:

  • Индия установила мировой "рекорд" по количеству новых заражений Covid – за последние сутки там выявили более 400 тысяч больных.
  • Украина со 2 мая запрещает въезд из Индии из-за рекордного распространения коронавируса в этой стране. Граждане Украины и те, кто постоянно проживает на территории нашей страны, должны будут по приезду из Индии находиться на самоизоляции.



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