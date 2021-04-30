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Украина закрывает въезд из Индии из-за вспышки COVID

Пятница, 30 апреля 2021, 09:45

Украина со 2 мая запрещает въезд из Индии из-за рекордного распространения коронавируса в этой стране, граждане Украины и те, кто постоянно проживает на территории нашей страны, должны будут по приезду из Индии находиться на самоизоляции.

Источник: главный государственный санитарный врач – заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на утреннем брифинге в Минздраве

Прямая речь: "Правительство Украины приняло решение о запрете пересечения государственной границы с ноля часов 2 мая иностранцам и лицам без гражданства, которые прибыли из Республики Индия или находились на ее территории не менее 7 дней в течение последних 14 дней.

Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину и прибыли из Республики Индия, подлежат обязательной самоизоляции, независимо от наличия и результатов тестирования методом полимеразной цепной реакции".

Дополняется...

Темы: ИндияграницакоронавирусCovid-2019эпидемия


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