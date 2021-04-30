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Украина закрывает въезд из Индии из-за вспышки COVID

Пятница, 30 апреля 2021, 09:45
Украина закрывает въезд из Индии из-за вспышки COVID

Украина со 2 мая запрещает въезд из Индии из-за рекордного распространения коронавируса в этой стране, граждане Украины и те, кто постоянно проживает на территории нашей страны, должны будут по приезду из Индии находиться на самоизоляции.

Источник: главный государственный санитарный врач – заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на утреннем брифинге в Минздраве

Прямая речь: "Правительство Украины приняло решение о запрете пересечения государственной границы с ноля часов 2 мая иностранцам и лицам без гражданства, которые прибыли из Республики Индия или находились на ее территории не менее 7 дней в течение последних 14 дней.

Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину и прибыли из Республики Индия, подлежат обязательной самоизоляции, независимо от наличия и результатов тестирования методом полимеразной цепной реакции".

Детали: Ляшко сообщил, что в последнюю неделю в мире фиксируют наибольшее суточное количество больных COVID-19: был установлен рекорд в 903 тысячи случаев за сутки, последние два дня зафиксировали 892 тысячи и 894 тысячи случаев.

"Лидером по регистрации абсолютного ежедневного количества случаев является Индия, в которой регистрируется уже на протяжении нескольких дней почти 499 тысячи случаев коронавирусной болезни за сутки", – сказал Ляшко.

Он отметил, что в Украине ситуация с коронавирусной болезнью пока стабилизировалась.

Предыстория: 

  • 29 апреля в мире диагностировали более 891 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии (более 386 тысяч), Бразилии (69 тысяч) и США (59 тысяч). Украина занимает 11 место в мире и 4-е в Европе по суточному количеству случаев заболевания.
  • 28 апреля в Индии подтвердили рекордные на тот момент более 379 тысяч случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировали 1,8 миллиона заражений.
  • В столице Индии Дели начали строить импровизированные погребальные костры, потому что в городе не хватает места для кремации.
  • Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вспышка COVID-19 в Индии был вызвана "идеальным штормом" массовых собраний, более заразными штаммами и низким уровнем вакцинации.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Темы: ИндияграницакоронавирусCovid-2019эпидемия
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