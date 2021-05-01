В Свято-Михайловском Златоверхом соборе началось торжественное богослужение Православной церкви Украины по случаю Светлого Христова Воскресения.

Источник: прямая трансляция

Детали: Богослужение возглавил предстоятель Православной церкви Украины Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

ПЦУ получит Благодатный огонь из Иерусалима в воскресенье утром на Пасху.

Как пишет Укринформ, 2 мая в 7:30 также начнется трансляция Пасхального богослужения из Патриаршего собора Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви.