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Пасха: началось торжественное богослужение ПЦУ

Суббота, 1 мая 2021, 23:56

В Свято-Михайловском Златоверхом соборе началось торжественное богослужение Православной церкви Украины по случаю Светлого Христова Воскресения.

Источник: прямая трансляция

Детали: Богослужение возглавил предстоятель Православной церкви Украины Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

ПЦУ получит Благодатный огонь из Иерусалима в воскресенье утром на Пасху.

Как пишет Укринформ, 2 мая в 7:30 также начнется трансляция Пасхального богослужения из Патриаршего собора Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви.

Темы: Православная Церковь Украиныпразднованиярелигияцерковь


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