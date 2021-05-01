Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пасха: трансляция торжественного богослужения ПЦУ

Суббота, 1 мая 2021, 23:56
Пасха: трансляция торжественного богослужения ПЦУ

В Свято-Михайловском Златоверхом соборе началось торжественное богослужение Православной церкви Украины по случаю Светлого Христова Воскресения.

Источник: прямая трансляция

Детали: Богослужение возглавил предстоятель Православной церкви Украины Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

ПЦУ получит Благодатный огонь из Иерусалима в воскресенье утром на Пасху.

2 мая в 7:30 также началась трансляция Пасхального богослужения из Патриаршего собора Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Православная Церковь Украиныпразднованиярелигияцерковь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
Православная Церковь Украины
Хулиганство и злостное неповиновение: на Киевщине во время перехода из УПЦ МП в ПЦУ возник конфликт
В Киево-Печерской лавре пасхальные службы провели и ПЦУ, и УПЦ МП
Епифаний открестился от политического влияния на ПЦУ: контролировать церковь никто не будет
Последние новости
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
Все новости...
Реклама: