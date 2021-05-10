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В ЕС могут запретить наличные расчеты на сумму более 10 тысяч евро

Понедельник, 10 мая 2021, 12:40

Еврокомиссия намерена внести предложение о запрете наличных расчетов на сумму свыше 10 000 евро в рамках борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем.

Об этом сообщила комиссар ЕС по вопросам финансовых услуг Майред Макгиннесс в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Мы говорим о верхней границе в 10 000 евро. Довольно трудно носить такую ​​сумму при себе наличными. Большинство людей так не делает", - пояснила еврокомиссар.

Предписание об ограничении суммы наличных расчетов содержится в предложениях по изменению законодательства о борьбе с отмыванием средств. Еврокомиссия планирует представить их в июле.

Макгиннесс добавила, что намерена при поддержке государств-членов ЕС создать европейское ведомство по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. Этот орган должен иметь веские полномочия и направления осуществлять надзор за политикой по борьбе с отмыванием средств определенных крупных банков.

О намерениях создать новый панъевропейский регулятор и подготовить единые для всех членов ЕС правила в борьбе с отмыванием средств Еврокомиссия заявила год назад.

Темы: ЕСденьги


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