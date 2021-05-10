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Против премьера Великобритании начали расследование из-за отдыха на Карибах

Понедельник, 10 мая 2021, 15:49
Против премьера Великобритании начали расследование из-за отдыха на Карибах

Премьер Британии Борис Джонсон находится под следствием относительно того, кто оплачивал его карибский отдых вместе с партнершей Керри Саймондс во время Рождества 2019 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Guardian.

Уполномоченный по вопросам парламентских стандартов Кэтрин Стоун подтвердила в понедельник утром, что расследует возможное нарушение кодекса поведения депутатов.

При этом Избирательная комиссия ранее начала другое расследование против Консервативной партии после заявлений о том, что заем на выполнение ремонтных работ в квартире Джонсона и Саймондс на Даунинг-стрит не был должным образом задекларирован.

Обвинения против премьер-министра накануне местных выборов на прошлой неделе, кажется, не существенно навредили его репутации среди избирателей, учитывая достижения, которые получили консерваторы.

Но некоторые консерваторы выражают личное разочарование, поскольку партия становится более непрозрачной по вопросам финансирования и деклараций.

Расследование касается отдыха Джонсона накануне нового 2020 года. Daily Mail сообщает, что Джонсон провел 10 дней в роскошной вилле стоимостью 15000 фунтов стерлингов - в качестве "жеста вежливости" со стороны основателя компании Carphone Warehouse и донора консерваторов Дэвида Росса.

Дело открыли после того как пресс-секретарь Росса сначала заявил, что он не оплачивал отдых, но позже признал, что "способствовал" поездке.

Уполномоченный по стандартам заявил, что кодекс поведения депутатов говорит о необходимости регистрации полученных финансовых выгод.

Анжела Рейнер, заместитель руководителя лейбористов, отметила: "Общественность имеет право знать, кто заплатил за роскошное карибское празднование Бориса Джонсона и ремонт его квартиры. Самое главное, мы должны знать, что этим донорам обещали в обмен на их щедрость".

"Как мы видели за последний год, доноры тори получили очень высокую отдачу от своих инвестиций в форме государственных контрактов. Борис Джонсон должен прекратить использовать должность премьер-министра как возможность финансировать свой пышный образ жизни и обогащать своих партнеров ", - добавила она.

Когда лейбористы впервые призвали провести расследование по этому поводу, представитель Джонсона сказал: "Все соответствующие требования по прозрачности были соблюдены".

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Темы: Великобританиякоррупция
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