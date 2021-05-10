Организованные россиянами взрывы: Чехия на саммите ЕС обратится за поддержкой

Чехия на внеочередном саммите ЕС планирует обратиться к лидерам блока при поддержке в связи со взрывами на складах боеприпасов во Врбетице, в которых Прага обвиняет Россию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в статье министра иностранных дел Чехии Якуба Кульганека в газете Pravo, опубликованной на сайте внешнеполитического ведомства.

"25 мая нас ждет внеочередной саммит ЕС, где мы попросим решительной заявления от всех на уровне премьер-министров и президентов. В июне мы предлагаем продолжить дебаты лидеров ЕС об отношениях Евросоюза с Россией ", - заявил министр.

"Здесь никто не победил. Лично мне обидно за ущерб в отношениях с Россией, но Чехия не виновата. Как суверенное государство, мы должны были действовать, и мы хорошо отреагировали. И наша дипломатия сыграла в этом значительную роль ", - добавил Кульганек.

Напомним, Чехия обвинила РФ в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. После этого Чехия заявила, что высылает еще около 70 сотрудников российского посольства.

Словакия, Румыния и страны Балтии выслали сотрудников посольств РФ в своих странах с солидарности с Чехией.