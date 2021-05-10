Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд в Тбилиси освободил оппозиционного лидера после внесения залога

Понедельник, 10 мая 2021, 17:38
Суд в Тбилиси освободил оппозиционного лидера после внесения залога

Тбилисский городской суд освободил главу оппозиционного "Единого национального движения" Нику Мелия из заключения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание "Кавказ Online"

По решению судьи Нино Чахнашвили, избранная Нику Мелия мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на залог в размере 40 000 лари.

На заседании сам обвиняемый Нику Мелия не присутствовал, так как ранее по решению судьи он был выдворен из зала судебных заседаний за неуважение к суду.

С ходатайством о замене избранное Мелия пресечения в виде заключения под стражу в суд обратилась прокуратура.

Сторона обвинения требовала заменить избранную меру пресечения в виде заключения под стражу на залог в 40 000 лари, а сторона защиты ходатайствовала об оставлении Мелия без меры пресечения.

Напомним, 8 мая представительство ЕС в Грузии объявило об уплате залога в размере 40 000 лари для освобождения из-под стражи лидера "Единого национального движения" Никанора Мелия. Средства предоставила организация "Европейский фонд за демократию", а внесла их Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA).

Как известно, освобождение Мелия является одним из ключевых требований оппозиции для начала работы в парламенте.

Нику Мелия, который стал председателем "Единого национального движения" в конце прошлого года, обвиняют в организации и руководстве насильственными действиями на акции протеста перед зданием парламента, а также участия в ней - по делу о беспорядках 20 июня 2019, также известных как "ночь Гаврилова ". 23 февраля 2021 был арестован после отказа выплачивать залог, повторно предназначенную в деле, что привело к обострению политического кризиса.

19 апреля политические партии Грузии подписали обновленный план выхода из кризиса, представленный президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

От двух партий - "Единого национального движения" Саакашвили и "Европейской Грузии" - подписи поставили только отдельные депутаты.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал "ЕНД", учредителем которой он является, согласиться на предложенный президентом Евросовета план выхода из политического кризиса, но только после освобождения Мелия.

Темы: Грузияоппозиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
Грузия
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Нидерланды выделят дополнительные 8 млн на военную поддержку Грузии, Молдовы и БиГ
Путь Грузии в НАТО лежит через ПДЧ - декларация саммита
Последние новости
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
Все новости...
Реклама: