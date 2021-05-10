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Суд в Тбилиси освободил оппозиционного лидера после внесения залога

Понедельник, 10 мая 2021, 17:38

Тбилисский городской суд освободил главу оппозиционного "Единого национального движения" Нику Мелия из заключения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание "Кавказ Online"

По решению судьи Нино Чахнашвили, избранная Нику Мелия мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на залог в размере 40 000 лари.

На заседании сам обвиняемый Нику Мелия не присутствовал, так как ранее по решению судьи он был выдворен из зала судебных заседаний за неуважение к суду.

С ходатайством о замене избранное Мелия пресечения в виде заключения под стражу в суд обратилась прокуратура.

Сторона обвинения требовала заменить избранную меру пресечения в виде заключения под стражу на залог в 40 000 лари, а сторона защиты ходатайствовала об оставлении Мелия без меры пресечения.

Напомним, 8 мая представительство ЕС в Грузии объявило об уплате залога в размере 40 000 лари для освобождения из-под стражи лидера "Единого национального движения" Никанора Мелия. Средства предоставила организация "Европейский фонд за демократию", а внесла их Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA).

Как известно, освобождение Мелия является одним из ключевых требований оппозиции для начала работы в парламенте.

Нику Мелия, который стал председателем "Единого национального движения" в конце прошлого года, обвиняют в организации и руководстве насильственными действиями на акции протеста перед зданием парламента, а также участия в ней - по делу о беспорядках 20 июня 2019, также известных как "ночь Гаврилова ". 23 февраля 2021 был арестован после отказа выплачивать залог, повторно предназначенную в деле, что привело к обострению политического кризиса.

19 апреля политические партии Грузии подписали обновленный план выхода из кризиса, представленный президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

От двух партий - "Единого национального движения" Саакашвили и "Европейской Грузии" - подписи поставили только отдельные депутаты.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал "ЕНД", учредителем которой он является, согласиться на предложенный президентом Евросовета план выхода из политического кризиса, но только после освобождения Мелия.

Темы: Грузияоппозиция


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