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В Молдове задержали еще одного подозреваемого в причастности к похищению Чауса

Вторник, 11 мая 2021, 13:36

Генеральная прокуратура Молдовы сообщила о задержании еще одного человека, подозреваемого в причастности к похищению бывшего украинского судьи Николая Чауса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

30-летнего мужчину, имя и гражданство которого не называют, задержали еще 9 мая, но объявили об этом только 11 мая.

Как сообщили в прокуратуре, под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам следователи задержали при въезде на территорию Молдовы 30-летнего мужчины.

На следующий день ему предъявили обвинения в "организации и выполнении действий группы лиц, которая непосредственно участвовала в похищении украинского экс-судьи". 11 мая прокуроры будут требовать его ареста.

Если вину обвиняемого докажут в суде, по этой статье ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитила судью в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украине.

Президент Молдовы Майя Санду назвала недопустимым тот факт, что в стране похитили украинского судью Николая Чауcа.

МВД Молдовы уже удалось установить личности части организаторов похищения Чауса и задержать одного подозреваемого.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил Молдову в непричастности Украины к ситуации с похищением судьи Николая Чауса и предложил создать совместную рабочую группу по этому вопросу.

Между тем журналисты-расследователи RISE.Moldova в сотрудничестве с украинским "Слідство.інфо" опубликовали серию материалов, в которых приводят доказательства того, что вероятные участники похищения Чауса могут быть связаны с украинской разведкой.

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