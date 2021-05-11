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В Совете Европы призвали РФ прекратить нарушения в Крыму и отменить запрет Меджлиса

Вторник, 11 мая 2021, 20:46

Комитет министров Совета Европы призвал Россию прекратить нарушение прав жителей оккупированного Крыма, освободить политических заключенных и отменить запрет Меджлиса.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решение было принято на заседании во вторник.

Комитет выразил глубокую обеспокоенность тем, что ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась в условиях российской оккупации с многочисленными и грубыми нарушениями прав человека, включая произвольные задержания и аресты, насильственные исчезновения, депортации, пытки, жестокое обращение и другие жестокие, бесчеловечные и унижающие достоинство действия, включая задержание, преследование, запугивание, дискриминацию и неоправданные ограничения на основе этнической принадлежности, религии и убеждений.

Комитет также обеспокоен по поводу постоянного игнорирования Российской Федерацией как оккупационного государства своих обязательств по международному праву и попыток узаконить незаконную аннексию Крыма.

В своем решении Комитет призвал Россию:

- выполнять все свои обязательства по международному праву и восстановить территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах;

- освободить и разрешить возвращение без предварительных условий всех граждан Украины, которых незаконно задержали и судили без учета требований международного права, а также тех, кого перевезли или депортировали через международно признанные границы из Крыма в Российскую Федерацию;

- выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву и правам человека и возобновить пользование правами всех лиц, принадлежащих ко всем этническим общностям Крыма, в частности этнических украинцев и крымских татар, обеспечить их право на образование, обеспечить доступность обучения на украинском и крымскотатарском языках, без какой-либо дискриминации по происхождению, религии или убеждениям, отменить решение, запрещающие культурные и религиозные учреждения, неправительственные организации, правозащитные организации, средства массовой информации и культурные собрания;

- отменить решение об объявлении Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и запрете его деятельности, отменить решение о запрете въезда лидеров Меджлиса в Крым и воздержаться от сохранения или введение ограничений в отношении возможности крымскотатарской общины иметь представительские учреждения;

- полноценно сотрудничать со всеми правоохранительными органами Совета Европы, включая Комиссара Совета Европы по правам человека, по ситуации с правами человека в Крыму, который должен иметь безопасный и беспрепятственный доступ к Автономной Республики Крым и городу Севастополь, чтобы они могли осуществлять свою мониторинговую деятельность в соответствии со своими мандатов.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба приветствовал решение Комитета министров: "Приветствую важное решение Комитета министров Совета Европы по Крыму: РФ должна восстановить территориальную целостность Украины, уважение прав человека, освободить заложников Кремля, отменить запрет Меджлиса. Консолидация международных усилий по возвращению Крыма в действии".

Темы: ЕвропаРосcияКрым


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