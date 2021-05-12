Россия высылает пресс-секретаря посольства США - СМИ

В рамках выдворения десяти американских сотрудников посольства США из России высылают пресс-секретаря дипмиссии в Москве Ребекку Росс.

Об этом стало известно российскому изданию "Коммерсант", пишет "Европейская правда".

15 апреля США ввели в отношении России новый крупный пакет санкций, который предусматривает, среди прочего, высылку из страны десяти российских дипломатов. Им дали месяц на сборы. Россия в ответ объявила о контрмерах.

В российский МИД был вызван заместитель посла США в РФ, которому вручили ноту о высылке из страны десяти сотрудников дипмиссии.

"Это зеркальный ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных персонами нон грата", - пояснили в МИД РФ.

На вопрос, почему в черном списке оказалась пресс-секретарь посольства, источник в МИД РФ дал понять, что речь идет о зеркальном ответе на действия США, которые, по его словам, уже более полугода не дают России заполнить вакантную позицию пресс-секретаря российского посольства в Вашингтоне.

Кроме того, в ближайшее время будет юридически оформлено решение о запрете дипмиссиям США нанимать административно-технический персонал из граждан РФ и третьих стран.

Такие ограничения Москва уже вводила в 1986 году, и тогда послу США приходилось самому возить себя на работу, а его жене - обслуживать гостей на приемах, пишет издание.