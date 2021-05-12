Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Россия высылает пресс-секретаря посольства США - СМИ

Среда, 12 мая 2021, 12:55

В рамках выдворения десяти американских сотрудников посольства США из России высылают пресс-секретаря дипмиссии в Москве Ребекку Росс.

Об этом стало известно российскому изданию "Коммерсант", пишет "Европейская правда".

15 апреля США ввели в отношении России новый крупный пакет санкций, который предусматривает, среди прочего, высылку из страны десяти российских дипломатов. Им дали месяц на сборы. Россия в ответ объявила о контрмерах.

В российский МИД был вызван заместитель посла США в РФ, которому вручили ноту о высылке из страны десяти сотрудников дипмиссии.

"Это зеркальный ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных персонами нон грата", - пояснили в МИД РФ.

На вопрос, почему в черном списке оказалась пресс-секретарь посольства, источник в МИД РФ дал понять, что речь идет о зеркальном ответе на действия США, которые, по его словам, уже более полугода не дают России заполнить вакантную позицию пресс-секретаря российского посольства в Вашингтоне.

Кроме того, в ближайшее время будет юридически оформлено решение о запрете дипмиссиям США нанимать административно-технический персонал из граждан РФ и третьих стран.

Такие ограничения Москва уже вводила в 1986 году, и тогда послу США приходилось самому возить себя на работу, а его жене - обслуживать гостей на приемах, пишет издание.

Темы: РосcияСШАдипломатические отношения


powered by lun.ua
Главное сегодня

Рейтинг партий: в Раду прошли бы 4 политсилы

видеоЛюди в черном не дали эвакуировать авто Медведчука

фото, видеоПо Израилю выпустили более тысячи ракет: 5 погибших

COVID после третьей волны: 4 538 новых случаев и 356 летальных

Боевые действия между Израилем и сектором Газа: НП в городе Лод, убийство лидеров ХАМАС

В мировом рейтинге Украина опустилась на 31 место по распространению COVID-19

Все новости...
Росcия
"У России много ракет": Таран убежден, что Украина должна усилить ПВО
ВСУ готовы к отражению вооруженной агрессии – Хомчак и Наев
МИД протестует из-за поездки депутатов "Единой России" в ОРДЛО
Последние новости
12:55
Россия высылает пресс-секретаря посольства США - СМИ
12:55
"У России много ракет": Таран убежден, что Украина должна усилить ПВО
12:50
Украинско-венгерская комиссия в Будапеште обсудит выполнение закона об образовании
12:49
Приговор получил студент, который за 1000 грн облил краской памятник Бандере
12:46
"Доступная ипотека 7%": банки выдали 238 кредитов на 200 миллионов
12:36
На побережье Кирилловки выбросили тело мертвого крокодила
12:35
ВСУ готовы к отражению вооруженной агрессии – Хомчак и Наев
12:10
Госавиаслужба аннулировала права украинского SkyUp на 33 маршрута
12:09
МИД протестует из-за поездки депутатов "Единой России" в ОРДЛО
12:02
США удалит Xiaomi с санкционного списка
Все новости...