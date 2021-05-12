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В Минздраве назвали количество побочных реакции после вакцинации от COVID

Среда, 12 мая 2021, 14:55

С начала прививочной кампании от коронавируса было зафиксировано 1279 сообщений о неблагоприятных событиях после иммунизации, что составляет менее 1% от общего количества прививок.

Источник: ответ Минздрава на запрос УП

Детали: Данные актуальны по состоянию на 11 мая. Кампания вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Так, неблагоприятные события после иммунизации, включая побочные эффекты, зафиксировали в 0,14% от общего количества прививок. Из них 1207 случаев несерьезные, еще 72 – серьезными. Всего с начала вакцинации было проведено 884 547 прививок. В частности, первую дозу вакцины получили 882 619 украинцев, вторую – 1928.

Неблагоприятной случаем после иммунизации принято считать любое событие, что с медицинской точки может считаться неблагоприятным. Важно, что не обязательно есть причинно-следственная связь с вакцинацией.

В то же время, в Государственном экспертном центре Минздраве сообщили, сколько случаев неблагоприятных событий было зарегистрировано от каждой вакцины, которая доступна в Украине.

В частности, после иммунизации препаратом "Covishield" было зафиксировано 1032 легких побочных эффектов и 56 серьезных случаев. Количество сообщений о побочных эффектах от указанной вакцины составляет почти четверть от общего количества всех сообщений.

Но и прививок этим препаратом было проведено всего – 481 864.

Еще в 7 человек были зафиксированы побочные эффекты после вакцинации препаратом "CoronaVac", из них у 4 – серьезные случаи. Такое же количество реакций насчитали после введения вакцины Comirnaty производства компании Pfizer. В то же время, вакцину "CoronaVac" ввели 72 269 лицам, "Comirnaty" – 53 311.

После вакцинации препаратом "AstraZeneca" насчитали 168 человек с легкими побочными эффектами и еще 9 серьезных случаев неблагоприятных событий после иммунизации. Препаратом "AstraZeneca" вакцинировали 275 177 граждан.

Затруднились ответить в Минздраве о количестве зарегистрированных летальных случаев среди лиц, умерших в течение 30 дней после введения препарата.

Вместе с тем в Минздраве говорят, что по каждому серьезному случае расследуется в соответствии с утвержденным Порядком.

Предыстория:

Ольга Гетьманец, УП
Темы: вакцинациякоронавирусМинздрав


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