Зеленский подписал закон о сертификации "Укрэнерго" в соответствии с требованиями ЕС

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи".

Об этом сообщила пресс-служба офиса главы государства, пишет "Европейская правда".

Принятие этого документа будет способствовать выполнению международных обязательств Украины относительно имплементации Третьего энергопакета ЕС, отметили в ОП.

В частности, закон обеспечит возможность сертификации оператора системы передачи электроэнергии по модели отделения ISO (Independent System Operator). Эта модель предполагает, что такой оператор пользуется имуществом, которое обеспечивает целостность объединенной энергетической системы Украины, в то же время это имущество остается в собственности государства.

Согласно документу, оператор системы передачи - юридическое лицо (акционерное общество), ответственное за безопасную, надежную и эффективную эксплуатацию и развитие системы распределения, которая получила лицензию на деятельность по передаче электрической энергии.

Оператором системы передачи может быть не только владелец системы передачи, как сейчас, но и субъект хозяйствования, 100% корпоративных прав которого принадлежат государству или государственной компании.

Владелец системы передачи не должен иметь права управления или контроля за субъектами хозяйствования, которые производят или поставляют электроэнергию и занимаются трейдерской деятельностью.

Управлять объектами государственной собственности, используемых для передачи электроэнергии, может только уполномоченное правительством Украины министерство.

Правительство лишается полномочий прекращать права хозяйственного ведения на государственное имущество, используемое в процессе осуществления деятельности по передаче электрической энергии. А также полномочий отменять акты министерств и других центральных органов исполнительной власти, которые выдаются в рамках управления субъектами хозяйствования, осуществляющими передачу электроэнергии.

Закон определяет обязанности регулятора, оператора системы передачи и владельца системы передачи в соответствии с моделью отделения ISO. Также предусмотрены требования к независимости владельца системы передачи и обязательства ОСП в части внедрения программы соответствия, в которой определяются меры для избежания дискриминационных действий со стороны оператора системы передачи и мониторинга выполнения таких мер.

Соответствующий проект закона Верховная Рада поддержала в целом на заседание 15 апреля.