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Байден: Крупнейший газопровод в США атаковали хакеры из РФ

Четверг, 13 мая 2021, 22:24

Вашингтон имеет весомые причины полагать, что стоящие за кибератакой на крупнейший газопровод США Colonial Pipeline хакеры проживают в России.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

"Мы не считаем, что российское правительство было причастно к этой атаке, но у нас есть веские основания полагать, что преступники, совершившие нападение, проживают в России", - сказал Байден со ссылкой на данные ФБР.

На прямой вопрос о том, уверен ли он, что президент России Владимир Путин не причастен, Байден подчеркнул, что ФБР не верит в причастность Путина.

Байден сказал, что он, вероятно, в какой-то момент обсудит это нападение с Путиным.

Комментарии Байдена последовали на следующий день после того, как Colonial Pipeline объявила, что возобновит работу через несколько дней после приостановки работы из-за атаки с использованием того, что ФБР определило как вариант программы-вымогателя DarkSide.

Чтобы смягчить дефицит горючего на время перебоев с поставками, администрация временно приостановила действие закона 101-летней давности, который требует, чтобы перевозки товаров между портами США осуществлялись исключительно американскими судами с американским экипажем - чтобы к работе могли подключиться танкеры под иностранными флагами.

Также Белый дом приостановил действие других требований в данной сфере и позволил 10 штатам давать разрешение на более загрузки топлива для транспортировки, чем в обычное время.

Подробнее на эту тему - в статье Нападение в интересах РФ: кто стоит за кибератакой на критическую инфраструктуру США

Темы: БайденРосcия


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