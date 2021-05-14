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Вступил в силу закон о заочном осуждении

Пятница, 14 мая 2021, 09:46

В Украине 14 мая вступил в силу закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования".

Источник: Укринформ

Детали: Закон накануне был опубликован в газете "Голос Украины".

Законом вносятся изменения в статью 281 УПК, которыми определяются два основания для объявления розыска подозреваемого: если его местонахождение неизвестно, а также если подозреваемый уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следственного судьи или суда при условии его надлежащего уведомления о таком вызове и если существуют обоснованные основания полагать, что он выехал и/или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины.

Кроме того, закон позволяет судам рассматривать ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и ее избрание в отсутствие подозреваемого, обвиняемого при наличии постановления о его розыске.

Принятые изменения в УПК также предусматривают, что в случае избрания меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого, обвиняемого в случае наличия постановления о его розыске, срок действия постановления не указывается и размер залога не определяется.

Основаниями для осуществления специального предварительного расследования или специального судебного производства предлагается определить: уклонение от явки по вызову следователя, прокурора или судебному вызову следственного судьи, суда, а также вынесение постановления об объявлении подозреваемого, обвиняемого в розыск.

Предыстория: 

  • 27 апреля Верховная Рада приняла закон, упрощающий процедуру специального предварительного расследования и заочного осуждения (№2164). 
  • 11 мая президент Владимир Зеленский подписал этот закон.

Темы: законодательство


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