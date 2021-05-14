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Въезд в Грецию для туристов из Украины пока закрыт – посольство

Пятница, 14 мая 2021, 14:03
Въезд в Грецию для туристов из Украины пока закрыт – посольство

Несмотря на открытие туристического сезона в Греции въезд граждан Украины с туристической целью в страну пока закрыт.

Об этом сообщило посольство Украины в Греции, пишет "Европейская правда".

"По состоянию на 14 мая 2021 года решение греческим правительством въезда граждан Украины в Грецию с туристической целью не принято", - заявили в посольстве.

В посольстве отметили, что проинформируют об изменениях режима въезда граждан Украины в Грецию безотлагательно, когда такие будут.

Ранее сообщалось, что Греция вновь открылась для иностранных туристов с 14 мая. Туристам разрешено посещать Грецию, если они привиты или могут показать отрицательный результат теста на COVID-19.

Туристический сектор, который составляет примерно пятую часть ВВП Греции, пострадал от сильного падения за последний год, когда доходы уменьшились до 4 млрд евро, меньше четверти из 18 млрд, достигнутых в 2019 году.

С началом туристического сезона Греция отменила также большинство существующих противоэпидемических ограничений.

С 14 мая перестает действовать запрет на поездки между регионами, а также на острова. Также будет отменено правило о том, что все граждане должны отправить SMS, чтобы им было разрешено выходить из дома по любой причине. Кроме того, сокращен комендантский час.

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Темы: ГрецияУкраинатуризм
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