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Греция открыла границы для туристов из Украины - официально

Пятница, 14 мая 2021, 16:06

Правительство Греции разрешило въезд путешественникам из третьих стран с туристической целью, в том числе гражданам Украины.

Соответствующее решение опубликовано в пятницу, сообщает "Европейская правда".

В частности, решение правительства делает исключения из запрета на въезд в Грецию для граждан третьих стран на любом пункте въезда в страну, любым способом, включая воздушные, морские, железнодорожные и автомобильные:

- Запрет не распространяется на граждан государств-членов Европейского Союза (ЕС) и Шенгенского соглашения, включая их супругов или лиц, с которыми они заключили соглашение о совместном проживании, а также их несовершеннолетних детей. 

- Запрет не распространяется на постоянных жителей таких стран: Австралия, Северная Македония, Объединенные Арабские Эмираты, США, Великобритания, Израиль, Канада, Беларусь, Бахрейн, Новая Зеландия, Южная Корея, Катар, Кувейт, Украина, Руанда, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Таиланд, въезжающих в страну любым способом или любыми способами, при условии, что въезд в страну не ограничен отдельными положениями решения.

Для въезда в Грецию турист за день до путешествия должен заполнить так называемую PLF-форму.

Ранее сообщалось, что Греция вновь открылась для иностранных туристов с 14 мая. Туристам разрешено посещать Грецию, если они привиты или могут показать отрицательный результат теста на COVID-19.

Туристический сектор, который составляет примерно пятую часть ВВП Греции, пострадал от сильного падения за последний год, когда доходы уменьшились до 4 млрд евро, меньше четверти из 18 млрд, достигнутых в 2019 году.

С началом туристического сезона Греция отменила также большинство существующих противоэпидемических ограничений.

С 14 мая перестает действовать запрет на поездки между регионами, а также на острова. Также будет отменено правило о том, что все граждане должны отправить SMS, чтобы им было разрешено выходить из дома по любой причине. Кроме того, сокращен комендантский час.

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Темы: Грециякарантинтуризм


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