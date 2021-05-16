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В Лондоне на акции в поддержку Палестины пострадали 9 полицейских

Воскресенье, 16 мая 2021, 11:47

В Лондоне 13 человек были арестованы после в основном мирного протеста в знак солидарности с народом Палестины у посольства Израиля в субботу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Столичная полиция заявила, что девять ее сотрудников были ранены во время разгона толпы у посольства в западном Лондоне. По сообщению силовых структур, протестующие забросали офицеров различными предметами.

По подозрению в насильственных беспорядках было осуществлено девять арестов, еще четыре человека задержаны по подозрению в нарушении правил в сфере здравоохранения. Все они остаются под стражей.

Ранее в этот день тысячи людей прошли маршем через центральный Лондон, чтобы выразить солидарность с палестинцами в Газе.

Организаторы акции заявили, что правительство Великобритании должно принять немедленных действий, чтобы помочь прекратить жестокое насилие.

По меньшей мере 139 человек были убиты в секторе Газа, в том числе 39 детей, в результате эскалации насилия, которое началось с попытки выселения арабов из района Шейх Джарра в Восточном Иерусалиме. В Израиле были убиты по меньшей мере семь человек, в том числе один ребенок.

Темы: митингиВеликобритания


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