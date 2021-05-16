Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве пассажир стрелял в водителя автобуса

Воскресенье, 16 мая 2021, 18:04
В Киеве пассажир стрелял в водителя автобуса

В Киеве патрульные задержали мужчину, который причинил огнестрельное ранение в грудь водителю автобуса.

Источник: патрульная полиция Киева

Дословно: "Инспекторы, прибывшие на улицу Чернобыльскую, как раз заканчивали оформлять необходимые материалы, услышав звук, похожий на выстрел. Одновременно с этим к ним подбежал взволнованный мужчина и сообщил, что пассажир автобуса выстрелил в водителя.

Патрульные взялись преследовать вероятного стрелка – на команды остановиться он не реагировал. Вскоре мужчину догнали и задержали. При себе он имел предмет, похожий на пистолет.

Предварительно, у водителя с пассажиром возник конфликт из-за телефонных разговоров в салоне. Задержанный пояснил патрульным, что водитель применил против него газ, поэтому он выстрелил в ответ.

 

Водителя госпитализировали в больницу с ранением в грудь".

 

Детали: На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Святошинского управления полиции для выяснения обстоятельств происшествия и правовой квалификации действий задержанного.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевтранспортполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Киев
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Последние новости
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
Все новости...
Реклама: