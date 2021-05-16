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В Киеве пассажир стрелял в водителя автобуса

Воскресенье, 16 мая 2021, 18:04

В Киеве патрульные задержали мужчину, который причинил огнестрельное ранение в грудь водителю автобуса.

Источник: патрульная полиция Киева

Дословно: "Инспекторы, прибывшие на улицу Чернобыльскую, как раз заканчивали оформлять необходимые материалы, услышав звук, похожий на выстрел. Одновременно с этим к ним подбежал взволнованный мужчина и сообщил, что пассажир автобуса выстрелил в водителя.

Патрульные взялись преследовать вероятного стрелка – на команды остановиться он не реагировал. Вскоре мужчину догнали и задержали. При себе он имел предмет, похожий на пистолет.

Предварительно, у водителя с пассажиром возник конфликт из-за телефонных разговоров в салоне. Задержанный пояснил патрульным, что водитель применил против него газ, поэтому он выстрелил в ответ.

 

Водителя госпитализировали в больницу с ранением в грудь".

 

Детали: На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Святошинского управления полиции для выяснения обстоятельств происшествия и правовой квалификации действий задержанного.

Украинская правда
Темы: Киевтранспортполиция


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