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Минэкономики: Кабмин не ограничивал цены на премиальное топливо

Воскресенье, 16 мая 2021, 22:47
Минэкономики: Кабмин не ограничивал цены на премиальное топливо

Минэкономики заявляет, что постановление Кабмина об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива.

Источник: разъяснение Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины относительно установления максимальной торговой надбавки на бензины автомобильные и дизельное топливо

Детали: Отмечается, что действие постановления Кабинета министров от 14 мая распространяется на автомобильные бензины и дизельное топливо, включенные в Перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, утвержденного постановлением Кабинета министров от 22 апреля 2020 года, а именно на бензин марки А-92, бензин марки А-95 и дизельное топливо.

Дословно: "Требования к автомобильным бензинам и дизельному топливу, в том числе по их обозначению (маркировке), определены Техническим регламентом о требованиях к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 1 августа 2013 № 927, согласно которому обозначение (маркировка) "брендового премиального" топлива с улучшенными показателями качества может включать торговую марку (товарный знак).

Таким образом, под установление максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное" топливо с улучшенными показателями качества и обозначение (маркировка) которого включает определенную торговую марку (товарный знак), которое предлагается на автозаправочных станциях для автомобилей премиум сегмента по более высокой цене, чем социально значимое топливо".

Предыстория:

  • 14 мая Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн/литр) и бензина (5 грн/литр). 
  • Сети автозаправочных комплексов WOG и ОККО заявили, что прекращают реализацию премиального топлива в связи с постановлением, которое предусматривает введение временного государственного регулирования цен на топливо.

Украинская правда

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Темы: бензинМинэкономики
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