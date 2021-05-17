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В ЕС заявили о благоприятных условиях для восстановления туризма летом

Понедельник, 17 мая 2021, 10:46
В ЕС заявили о благоприятных условиях для восстановления туризма летом

В Европейском Союзе уже созданы необходимые условия для "безопасного восстановления туризма" летом.

Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Ясно, что ситуация остается сложной. Однако я уверен, что мы наконец увидим свет в конце тоннеля. Теперь у нас есть необходимые инструменты и условия для безопасного восстановления туристического сезона", - сказал Бретон.

Среди этих инструментов, по словам чиновника, "значительное увеличение производственных мощностей" вакцин, что заставило его поверить, что "до середины июля... будет доставлен достаточно доз, чтобы вакцинировать 70% населения" блока.

Бретон также возглавляет рабочую группу по стратегии ЕС по вакцинации против COVID-19.

Он отметил, что зеленый цифровой сертификат, который облегчит передвижения в пределах ЕС путем подтверждения того, что кто-то имеет иммунитет или недавно сдал отрицательный тест на коронавирус, также позволит обеспечить безопасные путешествия и туризм.

"Европейский парламент и Совет теперь готовы завершить переговоры по сертификату до конца мая. И я уверен, что да, мы сможем подготовить его до лета", - сказал Бретон.

Но он предупредил, что "для полного восстановления туристической экосистемы все же потребуется время".

Напомним, граждане Украины с 14 мая имеют право на въезд в Грецию по документу о вакцинации, с отрицательным ПЦР-тестом или документом о перенесенной инфекции в срок от 2 до 9 месяцев.

Подробнее читайте в статье: Условия въезда в Грецию и не только: когда и как ЕС будет пускать туристов из Украины

Темы: ЕСтуризмкоронавирус
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