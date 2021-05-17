Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина определила трех кандидатов на должность судьи ЕСПЧ

Понедельник, 17 мая 2021, 17:29
Украина определила трех кандидатов на должность судьи ЕСПЧ

Украина определила трех кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека, которые будут внесены на рассмотрение Совета Европы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Офисе президента Украины.

"Конкурсная комиссия путем открытого голосования приняла единогласное решение рекомендовать следующих трех кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины: Гнатовский Николай Николаевич, Мережко Александр Александрович, Нуриджанян Гаяне Сергеевна", - отмечают в нем.

Напомним, "Европейская правда" проанализировала анкеты 18 претендентов на должность судьи в ЕСПЧ от Украины и определила список явных лидеров, которые должны войти в список финалистов, и 11 кандидатов, которые не должны попасть в тройку лидеров.

Среди избранных кандидатов в перечне тех, кто должен пройти по своему резюме, присутствуют Гнатовский и Нуриджанян. Мережко в него не вошел.

Подробнее об этом - в видеоблоге "Европейской правды" или в статье Цемент для страсбургского суда: кто хочет стать новым судьей ЕСПЧ от Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕСсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
ЕС
От Вильнюса до Вильнюса
Орбан: Венгрия не будет выполнять решение ЕС по мигрантам
Санкции со временем еще сильнее ударят по России – ЕС
Последние новости
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
Все новости...
Реклама: