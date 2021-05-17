Украина определила трех кандидатов на должность судьи ЕСПЧ
Украина определила трех кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека, которые будут внесены на рассмотрение Совета Европы.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Офисе президента Украины.
"Конкурсная комиссия путем открытого голосования приняла единогласное решение рекомендовать следующих трех кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины: Гнатовский Николай Николаевич, Мережко Александр Александрович, Нуриджанян Гаяне Сергеевна", - отмечают в нем.
Напомним, "Европейская правда" проанализировала анкеты 18 претендентов на должность судьи в ЕСПЧ от Украины и определила список явных лидеров, которые должны войти в список финалистов, и 11 кандидатов, которые не должны попасть в тройку лидеров.
Среди избранных кандидатов в перечне тех, кто должен пройти по своему резюме, присутствуют Гнатовский и Нуриджанян. Мережко в него не вошел.
Подробнее об этом - в видеоблоге "Европейской правды" или в статье Цемент для страсбургского суда: кто хочет стать новым судьей ЕСПЧ от Украины.