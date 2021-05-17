Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украина определила трех кандидатов на должность судьи ЕСПЧ

Понедельник, 17 мая 2021, 17:29

Украина определила трех кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека, которые будут внесены на рассмотрение Совета Европы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Офисе президента Украины.

"Конкурсная комиссия путем открытого голосования приняла единогласное решение рекомендовать следующих трех кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины: Гнатовский Николай Николаевич, Мережко Александр Александрович, Нуриджанян Гаяне Сергеевна", - отмечают в нем.

Напомним, "Европейская правда" проанализировала анкеты 18 претендентов на должность судьи в ЕСПЧ от Украины и определила список явных лидеров, которые должны войти в список финалистов, и 11 кандидатов, которые не должны попасть в тройку лидеров.

Среди избранных кандидатов в перечне тех, кто должен пройти по своему резюме, присутствуют Гнатовский и Нуриджанян. Мережко в него не вошел.

Подробнее об этом - в видеоблоге "Европейской правды" или в статье Цемент для страсбургского суда: кто хочет стать новым судьей ЕСПЧ от Украины.

Темы: ЕСсуд


powered by lun.ua
Главное сегодня

Я вам не Черновецкий: Кличко требует отчета от правоохранители по делам КГГА

Шмыгаль назвал главную причину представления на отставку Степанова

Часть областей могут перейти в "зеленую" зону – Шмыгаль

Медведчук не сможет участвовать в заседаниях ВР – Разумков

"Дія" презентовала новинки, Федоров озвучил план диджитализации на 3 года

видеоВ сети появилось видео с заявлением судьи Чауса, адвокат говорит: заставили

Все новости...
ЕС
Украина, Грузия и Молдова создали новый формат сотрудничества для совместного движения в ЕС
В ЕС заявили о благоприятных условиях для восстановления туризма летом
Совет ЕС на экстренном заседании обсудит обострение палестино-израильского конфликта
Последние новости
17:33
В Минздраве объяснили, когда нужно вакцинироваться против COVID-19, если вы уже переболели
17:29
Украина определила трех кандидатов на должность судьи ЕСПЧ
17:29
фотоТрое украинских тинейджеров украли у иностранцев миллион через интернет-банкинг
17:07
Прокуратура Молдовы проверяет видео с Чаусом
17:04
Администрация Байдена одобрила продажу оружия Израилю на 735 млн долларов – СМИ
17:03
В Турции уже неделю ищут пропавшую в горах одесситку
17:02
Я вам не Черновецкий: Кличко требует отчета от правоохранители по делам КГГА
16:55
Шмыгаль назвал главную причину представления на отставку Степанова
16:54
У Зеленского назвали снятия с продажи брендового горючего монопольным сговором
16:47
Израиль ликвидировал одного из командиров "Исламского джихада"
Все новости...