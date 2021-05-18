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ЕС на год продлил санкции против российских хакеров

Вторник, 18 мая 2021, 08:09
ЕС на год продлил санкции против российских хакеров

Совет ЕС на год продлил действие механизма, позволяющего блоку замораживать активы и запрещать выезд иностранных хакеров, включая санкции, введенные против российских, китайских и северокорейских групп в прошлом году.

Как сообщает "Европейская правда", решение было принято в понедельник поздно вечером.

"Эти рамки позволяют ЕС вводить целенаправленные ограничительные меры в отношении лиц или образований, участвующих в кибератаках, которые вызывают значительное влияние и составляют внешнюю угрозу для ЕС или его государств-членов. Ограничительные меры также могут быть введены в ответ на кибератаки против третьих государств или международных организаций, если такие меры считаются необходимыми для достижения целей Общей внешней политики и политики безопасности", - говорится в заявлении Совета ЕС.

Сейчас санкции применяются к восьми физическим и четырем юридическим лицам, включая замораживание активов и запрет на выезд.

Кроме того, лицам и структурам ЕС запрещено предоставлять средства тем, кто внесен в санационный список.

ЕС ввел первые в истории санкции в ответ на кибератаки в июле 2020 года, включив в список хакеров из России, Китая и Северной Кореи, которые принимали участие в серьезных инцидентах в предыдущие годы, а именно: распространение программы NotPetya, взлома сервиса Cloud Hopper и атаки вирусом WannaCry.

В октябре 2020 блок ввел санкции против двух российских спецслужб и подразделения ГРУ РФ за их участие во взломе серверов парламента Германии в 2015 году.

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Темы: ЕСРосcиясанкциихакеры
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