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Зеленский утвердил комиссию по отбору главы Бюро экономической безопасности

Вторник, 18 мая 2021, 23:53
Зеленский утвердил комиссию по отбору главы Бюро экономической безопасности

Зеленский утвердил комиссию по отбору главы Бюро экономической безопасности

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по определению членов комиссии по проведению конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности, среди которых экс-министр экономики Тимофей Милованов.

Источник: указ президента №197/2021

Детали: В комиссии три члена:

  • Александр Литвиненко - директор Национального института стратегических исследований;
  • Тимофей Милованов - советник главы Офиса президента вне штата, исполняющий обязанности генерального директора государственного предприятия "Национальный фонд инвестиций Украины" и экс-министр экономики;
  • Юлия Свириденко - заместитель главы ОПУ.

Дословно: "Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны, введенного в действие этим указом, положить на секретаря СНБО".

Напоминаем:

Зеленский подписал закон "О Бюро экономической безопасности Украины" № 1150-ИХ, который Верховная Рада приняла 28 января 2021.

Бюро экономической безопасности - единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.

Читайте подробнее: Маски-шоу одного актера: как ГФС, СБУ и Нацполиция потеряли контроль над экономическими преступлениями

Украинская правда

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Темы: Зеленскийуказыэкономика
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