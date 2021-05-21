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Контрразведка СБУ разоблачила российского агента

Пятница, 21 мая 2021, 13:18
Контрразведка СБУ разоблачила российского агента

Контрразведчики Службы безопасности Украины в Хмельницкой области прекратили деятельность агента российских спецслужб.

Источник: СБУ

Детали: По данным следствия мужчина также в 2014-2016 годах был активным участником НЗФ так называемой "ЛНР".

Оперативники спецслужбы установили, что в 2021 году злоумышленник переехал в Хмельницкую область, где проживают его близкие родственники. Бывший боевик действовал под кураторством известного контрразведке сотрудника российских спецслужб.

Агент собирал и передавал заказчикам информацию о военных объектах в регионе. Особое внимание он уделял военным частям, которые задействованы в операции Объединенных сил.

20 мая агента задержали "на горячем" во время фотографирования колонны военной техники одного из подразделений ВС Украины для передачи информации российским спецслужбам.

 

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные оперативные и следственные действия.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Украинская правда

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Темы: СБУ
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