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Кипр просит ЕС помешать отправлению лодок с мигрантами из Сирии

Суббота, 22 мая 2021, 19:56
Кипр просит ЕС помешать отправлению лодок с мигрантами из Сирии

Кипр обратился к Европейскому союзу с просьбой незамедлительно принять меры, чтобы помешать судам с мигрантами покинуть сирийский порт Тартус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Министр внутренних дел Никос Нурис заявил, что Кипр находится в "чрезвычайном положении", потому что лодки контрабандистов ежедневно прибывали из Сирии на прошлой неделе, в результате чего центры приема мигрантов переполнились.

"Мы просим Европейскую комиссию незамедлительно и активно вмешаться, чтобы предотвратить незаконные отходы от сирийского побережья и особенно порта Тартус", - сказал Нурис.

Он не сказал, как ЕС должен препятствовать отправлению лодок-мигрантов из Сирии, но настаивал на том, что "возможности есть".

Тартус находится на расстоянии 160 км от юго-восточного побережья Кипра. По словам Нуриса, после одного прибытия мигрантов, в том числе "многих детей", сняли с лодки и предложили укрытие в специальном прибрежном палаточном лагере, поскольку главный центр приема в стране был переполнен.

Нурис говорит, что Кипр не имеет ресурсов для размещения новых мигрантов и не может быть превращен в "массовый лагерь для мигрантов".

Он сказал, что реальная проблема заключается в отсутствии двусторонних соглашений, которые позволили бы Кипру депортировать людей, которым было отказано в предоставлении убежища.

Кипр заключил соглашение с соседним Ливаном, чтобы лодки с мигрантами не доходили до его берегов. Но правозащитные группы заявляют, что соглашение нарушает международное право, потому что кипрские власти не предлагают мигрантам возможность подать заявление о предоставлении убежища.

Темы: КипрЕССирия
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