Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Германия ограничила въезд из Британии из-за индийского штамма коронавируса

Воскресенье, 23 мая 2021, 11:27

Германия временно запретила въезд из Британии, кроме отдельных категорий путешественников, опасаясь распространения индийского штамма коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разъяснениях на сайте МИД Германии и Британии.

С 23 мая Германия классифицировала Великобританию как "страну с риском распространения штаммов коронавируса". Это означает фактически запрет въезда с Британии, кроме некоторых категорий путешественников - людей, проживающих в Германии, а также супруга / партнера или несовершеннолетних детей таких людей; людей, которые пересаживаются на авиарейс в другую страну и не выходят из транзитной зоны, и других случаев крайней необходимости.

Путешественники, которые входят в категории-исключения и въезжают на территорию Германии, должны заполнить специальную форму, предоставить отрицательный тест на коронавирус или справку о прививках / перенесенной болезни, и после этого все равно отбыть двухнедельную самоизоляцию без возможности завершить ее досрочно с повторным негативным тестом.

В Британии, которая по темпам вакцинации от коронавируса далеко впереди стран ЕС, весенней волны эпидемии фактически не было, а прирост заражений последние два месяца остается стабильным - между 2-3 тысячами в сутки. Однако в последнее время растут опасения по поводу распространения индийского штамма коронавируса.

Темы: коронавирусГерманияВеликобританияИндия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Вакцины Pfizer и AstraZeneca действены против нового мутировавшего Covid – исследование

видеоУвеличилось количество жертв среди участников марафона в Китае

картаПогода в воскресенье порадует солнцем и теплом, но в Украину идет циклон

фотоВоздушный шар упал на Хмельнитчине, есть жертвы

В Минздраве отчитались о ходе кампании по вакцинации против коронавируса

В Украине 2,5 тысячи новых заражений Covid, 89 больных умерли

Все новости...
коронавирус
В Минздраве отчитались о ходе кампании по вакцинации против коронавируса
В Украине 2,5 тысячи новых заражений Covid, 89 больных умерли
В мире обнаружили меньше 600 тысяч новых больных COVID-19
Последние новости
12:06
Вакцины Pfizer и AstraZeneca действены против нового мутировавшего Covid – исследование
11:58
За первые 4 месяца года украинские банки заработали 17,5 миллиардов
11:50
В Минобороны Британии признали РФ наибольшей угрозой
11:27
Германия ограничила въезд из Британии из-за индийского штамма коронавируса
11:14
видеоУвеличилось количество жертв среди участников марафона в Китае
10:37
картаПогода в воскресенье порадует солнцем и теплом, но в Украину идет циклон
10:14
Шмыгаль: за первые четыре месяца года розничная торговля выросла на 14%
09:49
фотоВоздушный шар упал на Хмельнитчине, есть жертвы
09:29
В поисках жизни: китайский марсоход начал исследовать Красную планету
09:03
В Минздраве отчитались о ходе кампании по вакцинации против коронавируса
Все новости...