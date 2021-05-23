Германия ограничила въезд из Британии из-за индийского штамма коронавируса

Германия временно запретила въезд из Британии, кроме отдельных категорий путешественников, опасаясь распространения индийского штамма коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разъяснениях на сайте МИД Германии и Британии.

С 23 мая Германия классифицировала Великобританию как "страну с риском распространения штаммов коронавируса". Это означает фактически запрет въезда с Британии, кроме некоторых категорий путешественников - людей, проживающих в Германии, а также супруга / партнера или несовершеннолетних детей таких людей; людей, которые пересаживаются на авиарейс в другую страну и не выходят из транзитной зоны, и других случаев крайней необходимости.

Путешественники, которые входят в категории-исключения и въезжают на территорию Германии, должны заполнить специальную форму, предоставить отрицательный тест на коронавирус или справку о прививках / перенесенной болезни, и после этого все равно отбыть двухнедельную самоизоляцию без возможности завершить ее досрочно с повторным негативным тестом.

В Британии, которая по темпам вакцинации от коронавируса далеко впереди стран ЕС, весенней волны эпидемии фактически не было, а прирост заражений последние два месяца остается стабильным - между 2-3 тысячами в сутки. Однако в последнее время растут опасения по поводу распространения индийского штамма коронавируса.