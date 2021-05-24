Чехия вызывает посла Беларуси из-за принудительной посадки рейса Ryanair

Министерство иностранных дел Чехии в понедельник вызывает посла Беларуси в Праге, где ему выразят протест в связи с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair.

Об этом заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек, сообщает "Европейская правда".

"Я принял решение вызвать в МИД посла Беларуси. Ему будет заявлен резкий протест в связи с совершенно неприемлемыми действиями по прерыванию полета гражданского рейса из Афин в Вильнюс в воздушном пространстве Беларуси", – написал Кулганек в Twitter в воскресенье вечером.

Rozhodl jsem, že zítra na @mzvcr bude předvolán běloruský velvyslanec. Bude mu sdělen ostrý protest s naprosto neakceptovatelným postupem ve věci přerušení civilního letu z Athén do Vilniusu v běloruském vzdušeném prostoru. — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) May 23, 2021

Уже известно, что лидеры ЕС обсудят ситуацию в Беларуси на заседании Европейского совета в понедельник.

В понедельник два рейса авиакомпании AirBaltic двинулись в обход воздушного пространства Беларуси после инцидента с принудительной посадкой в ​​аэропорту Минска рейса Ryanair Афины – Вильнюс с оппозиционером на борту.

Как сообщалось, в воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Самолет вернули в Минск по команде белорусских диспетчеров из-за сообщения о заминировании, несмотря на то, что расстояние до Вильнюса была значительно меньше. После посадки самолета Романа и его девушку задержали. Протасевичу на родине грозит смертная казнь.

Это событие вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Авиакомпания Ryanair в заявлении уже после приземления самолета в Вильнюсе не упомянула ключевые обстоятельства инцидента и заявила, что лететь в Минск было ближе, чем в Вильнюс, что не соответствует действительности.