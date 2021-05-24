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Беларусь высылает посла и весь персонал посольства Латвии в Минске

Понедельник, 24 мая 2021, 18:57
Беларусь высылает посла и весь персонал посольства Латвии в Минске

Министерство иностранных дел Беларуси решило выслать посла Латвии и сотрудников посольства этой страны в связи с инцидентом в Риге, который официальный Минск считает оскорблением белорусского государственного флага.

О решении объявил журналистам в понедельник глава МИД Беларуси Владимир Макей, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусское государственное агентство БЕЛТА.

"Послу предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов. Всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства также предложено покинуть Беларусь - в течение 48 часов. Оставить здесь одного административно-технического работника по уходу за зданием", - заявил Макей.

В понедельник посол Латвии Эйнарс Семанис был приглашен в МИД Беларуси в связи с "оскорблением" белорусского государственного флага в Риге.

"Очень жаль, что в этом инциденте принял участие наряду с мэром города Рига министр иностранных дел Латвии - ведомства, которое в принципе должно работать не на разделение, а на сближение народов", - заявил глава белорусского МИД.

"Послу был заявлен решительный протест в связи с этой ситуацией", - добавил Макей.

В столице Латвии Риге, где в эти дни проходит чемпионат мира по хоккею, в центре города установлены флаги стран-участниц турнира.

В понедельник мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый флаг, который во время массовых протестов используют противники режима Лукашенко.

Это случилось на следующий день после того, как в воскресенье 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях.

Подробнее читайте в статье - "Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом"

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Темы: БеларусьЛатвиядипломатические отношения
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