Эстония призвала Британию помешать Лукашенко выводить деньги через Лондон

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала Великобританию принять меры для того, чтобы недемократические режимы, вроде Лукашенко в Беларуси, не могли выводить деньги через финансовый центр Лондона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Керсти Кальюлайд отметила, что будущие санкции ЕС, которые будут введены после инцидента с Ryanair, будут направлены на те "финансовые артерии", которые позволяют белорусскому режиму держаться.

Она призвала Британию также сделать все возможное для противодействия недемократическим режимам.

"Еще после атаки в Солсбери мы не стеснялись говорить, что немало таких денег - в Великобритании. Мы понимаем, что есть юридические ограничения, но займите максимально жесткую позицию, учитывая то, что эти деньги выкачиваются у белорусского народа режимом, посягающего на его демократические права", - сказала Кальюлайд в эфире BBC Radio 4.

"Я убеждена, что Великобритания осознает важность сильной и совместной с Европой позиции в этом случае, как в свое время было после атаки в Солсбери", - добавила она.

Представитель Министерства финансов в комментарии сказал, что ведомство регулярно принимает меры для борьбы с економинчимы преступлениями, и в последние годы усилило меры.

Напомним, 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза приняли политическое решение об усилении давления на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. В том числе Совет ЕС должен принять юридический запрет для авиакомпаний из Беларуси использовать воздушное пространство Евросоюза - как транзитом, так и для рейсов в аэропорты ЕС.

Примечательно, что законодательного запрета на транзит через авиапространство Беларуси в ЕС решили не вводить, однако обнародуют рекомендации для европейских авиакомпаний обходить белорусскую территорию. Как известно, некоторые страны пошли на шаг дальше, запретив все авиарейсы, проходящие через Беларусь.

Подробнее читайте в статье "Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом".

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".