Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Франция введет самоизоляцию для путешественников из Великобритании

Среда, 26 мая 2021, 16:33

Франция введет меры самоизоляции для прибывающих из Соединенного Королевства, из-за наличия в стране вариантов COVID-19.

Об этом в среду заявил представитель французского правительства Габриэль Атталь, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Франция введет принудительную самоизоляцию для прибывающих из Великобритании", - сказал Атталь на брифинге после заседания кабинета министров, добавив, что подробности будут сообщены "в ближайшие часы".

На прошлой неделе институт общественного здравоохранения Германии объявил Великобританию и Северную Ирландию регионом с распространением вариантов коронавируса и от всех, кто въезжает в страну из Соединенного Королевства, отбыть двухнедельный карантин по прибытии.

Атталь также сказал, что ситуация с COVID-19 в настоящее время значительно улучшается во Франции.

Напомним, из-за распространения индийского варианта коронавируса Австрия ввела запрет на посадку самолетов из Британии.

Темы: ФранцияБританиякоронавирусCovid-2019туризм


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоНовым владельцем "Украинской правды" стал Томаш Фиала

Кабмин утвердил санкции против 11 российских актеров

Протасевич работал журналистом на Донбассе – Белецкий

В Киеве подорожает проезд, но не до 20-25 гривен – Кличко

фото, видеоУбийство известного историка: в Николаеве задержали подозреваемого

Регулятор заборонив імпорт електроенергії з Білорусі та РФ до жовтня

Все новости...
Франция
Air France, Finnair, Singapore Airlines: все больше самолетов облетают Беларусь
Владелец Louis Vuitton и Dior стал самым богатым человеком мира – Forbes
"Будьмо!": Украина пригласила Макрона на бокал вина в Киев
Последние новости
16:56
Из сектора Газа вернули более сотни украинцев – Кулеба
16:52
фотоРезервисты учились защищать государственную границу
16:49
Глава Госкосмоса: Доходы аграриев вырастут на $2,5 млрд благодаря спутниковым технологиям
16:40
Подросток покончил с собой из-за дела о митингах в Беларуси – правозащитники
16:33
Франция введет самоизоляцию для путешественников из Великобритании
16:18
Харьковский пограничник взял взятку за снятие запрета на въезд в Украину – прокуратура
16:17
Агентство ЕС рекомендовало всем авиакомпаниям избегать Беларуси по соображениям безопасности
16:15
Арахамия возглавил набсовет Офиса по привлечению инвестиций UkraineInvest
16:14
Лукашенко: России не нужна боль с включением Беларуси в свой состав
15:53
Премьер обещает, что во 2 квартале Украина выйдет на устойчивое восстановление экономики
Все новости...