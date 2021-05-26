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Франция введет самоизоляцию для путешественников из Великобритании

Среда, 26 мая 2021, 16:33
Франция введет самоизоляцию для путешественников из Великобритании

Франция введет меры самоизоляции для прибывающих из Соединенного Королевства, из-за наличия в стране вариантов COVID-19.

Об этом в среду заявил представитель французского правительства Габриэль Атталь, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Франция введет принудительную самоизоляцию для прибывающих из Великобритании", - сказал Атталь на брифинге после заседания кабинета министров, добавив, что подробности будут сообщены "в ближайшие часы".

На прошлой неделе институт общественного здравоохранения Германии объявил Великобританию и Северную Ирландию регионом с распространением вариантов коронавируса и от всех, кто въезжает в страну из Соединенного Королевства, отбыть двухнедельный карантин по прибытии.

Атталь также сказал, что ситуация с COVID-19 в настоящее время значительно улучшается во Франции.

Напомним, из-за распространения индийского варианта коронавируса Австрия ввела запрет на посадку самолетов из Британии.

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Темы: ФранцияВеликобританиякоронавирусCovid-2019туризм
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