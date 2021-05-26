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Метро Киева меняет правила перевозки моноколес и самокатов

Среда, 26 мая 2021, 18:51

Киевский метрополитен собирается ввести новые правила перевозки моноколес и самокатов.

Источник: сайт КП "Киевский метрополитен"

Детали: По результатам встречи представителей сообщества легкого персонального транспорта и представителей метрополитена было согласовано следующее:

- моноколеса можно перевозиться как есть, владельцы ответственно относятся к другим пассажирам и следят, чтобы никого не испачкать;

- все складные самокаты рекомендуется складывать; те, что более 120 см по сумме измерений, дополнительно оплачиваются; владельцы ответственно относятся к другим пассажирам и следят, чтобы никого не испачкать.

- вещи более 200 см, любые, запрещено перевозить.

- по желанию проходить с самокатом, моноколесом или иным багажом можно возле контроллера, однако важно сообщить контроллеру, чтобы факт оплаты проезда и багажа был зафиксирован; если контроллер не видел факт оплаты проезда, вас попросят оплатить повторно.

- кататься по платформе запрещено, поскольку это может привести к реальным сложным травмам.

Также в метрополитене напомнили, что 26 мая вступило в силу решение Киевсовета, которое предусматривает бесплатную перевозку велосипедов. Транспортировать велосипеды нужно в чехле.

Прямая речь замруководителя подземки Натальи Макогон: "Мы будем предлагать необходимые изменения в правила для урегулирования всех моментов. И готовим совместную информационную кампанию для наших пассажиров".

Украинская правда
Темы: метроКиевтранспорт


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