Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вслед за Instagram: в Facebook можно будет скрыть лайки

Среда, 26 мая 2021, 19:11
Вслед за Instagram: в Facebook можно будет скрыть лайки

Социальная сеть Facebook дает возможность пользователям скрывать количество лайков под своими сообщениями, ранее такую ​​функцию добавили в Instagram.

Источник: Facebook

Дословно: "Возможно, вы заметили, что мы уже некоторое время тестируем сокрытие лайков в Instagram. Сегодня мы объявляем, что у всех пользователей Instagram и Facebook теперь будет возможность скрыть свои лайки, чтобы они могли решить, подходит ли им это".

Детали: Тестирование такой опции в Instagram было направлено на то, что понять, как на это будут реагировать пользователи: уменьшит ли это давление на них.

В то же время, многие эксперты говорят, что сокрытие лайков полезно для одних пользователей, а других это раздражает, поскольку они не могут понять, является ли соответствующий контент популярным. Именно поэтому компания предоставляет выбор: использовать такую ​​функцию или нет.

Что предшествовало: Facebook в сентябре 2019 начала тестировать функцию, которая скрывает количество лайков под публикациями.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: соцсетиfacebook
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Все новости...
соцсети
Минобороны просит о "тишине" в Телеграмме: "После новостей с фронта враг сразу накрывает наших"
"Просто правильно читайте слово ЗАЭС": как украинцы реагируют на угрозу теракта
Twitter закроет доступ к TweetDeck неверифицированным пользователям
Последние новости
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
Все новости...
Реклама: