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В МИД Польши обещают сделать все для изменения решения США по "Северному потоку-2"

Среда, 26 мая 2021, 19:27
В МИД Польши обещают сделать все для изменения решения США по Северному потоку-2

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский сказал, что решение США не вводить санкций против оператора "Северного потока-2", - это решение в неправильном направлении, и Польша продолжит оказывать давление, чтобы его отменить.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Польское радио.

На прошлой неделе Государственный департамент США объявил в отчете для Конгресса, сменил свою прежнюю позицию и снял санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, которая строит вторую часть этого трубопровода из России в Германию через Балтийское море, и Маттиаса Варниґа, главы компании. Госдеп мотивировал это, ссылаясь на интересы национальной безопасности. Во вторник президент США Джо Байден поддержал свою позицию не вводить санкции против субъектов, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Заместитель главы министерства иностранных дел Павел Яблонский сказал, что это решение в неправильном направлении.

"Мы оцениваем это явно негативно, мы будем продолжать оказывать давление, чтобы изменить это решение, отменить это решение. Мы можем сделать это эффективно, если говорим в один голос во внутренней политике и как союз государств нашей части региона, осознают угрозу, которую создает строительство этого газопровода ", - сказал он.

"Это очень большая угроза безопасности всей Европы. Одну страну, которая хочет добиться экономических интересов с Россией, нельзя отождествлять с всей Европе. Экономические интересы не могут предшествовать интересам безопасности ", - подчеркнул Павел Яблонский.

"Мы будем продолжать прилагать дипломатические усилия не только Польша, но и ряд стран, которые знают об угрозе, которую представляет режим Владимира Путина и потенциальные агрессивные и преступные действия России", - заверил представитель польской дипломатии.

Яблонский заявил, что польская дипломатия "будет продолжать делать все, чтобы максимально отложить этот проект или вообще остановить его". По словам Яблонского, "вопреки видимости, это все еще возможно".

Как сообщалось, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что проект газопровода "Северный поток-2" все же не будет завершен.

Темы: Северный поток-2Польша
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