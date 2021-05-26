Правительство Германии отвергло идею сопредседателя "Зеленых" по оружию для Украины

Действующее правительство Германии не будет предоставлять Украине вооружений, подчеркнул представитель правительства Штеффен Зайберт, реагируя на заявление сопредседателя партии "Зеленых" Роберта Габека о целесообразности предоставления Киеву крайней мере оборонительного оружия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Мы исповедуем ограничительную и ответственную политику экспорта вооружений и в отношении Украины, не придаем разрешений для (экспорта - ред.) боевого оружия", - сказал Зайберт. По словам Зайберта, он может говорить только о правительстве этой каденции, и здесь изменения позиции не будет.

Он также отметил поддержку Украины со стороны немецкого правительства и необходимость решения конфликта на Донбассе политическим путем.

Между тем представитель немецкого МИД отметил, что ему неизвестно об актуальных запросы от Киева о предоставлении оружия.

В начале этой недели Роберт Габек во время визита в Киев заявил, что Украина трудно отказать в праве на получение оборонительных вооружений. При этом Габек отметил, что это не противоречит пацифистской позиции его партии.

Впрочем, слова политика вызвали резкую критику как из рядов партии "Зеленых", так и других политических сил: Христианско-демократического союза (ХДС), Социал-демократической партии и Левой партии. Отдельные депутаты Бундестага от партии "Зеленых" дистанцировались от слов сопредседателя партии.

Однако Роберт Габек, несмотря на критику, не отказался от своей позиции. В интервью медиакомпании Deutschlandfunk 26 апреля он отметил: "Украина здесь борется не только за себя, а Украина также защищает безопасность Европы". По его словам, если Украина "упадет", то это станет "приглашением для России" с эскалации и других конфликтов. Габек выразил понимание критики его идеи из рядов своей партии, однако указал и на то, что "Зеленые" имеют "длительную традицию помощи Украине".

Габек, который совершил визит на линию разграничения в Донбассе, отметил, что Германия могла бы поставлять Украине приборы ночного видения, средства для разведки, обезвреживания взрывоопасных предметов, средства медицинской эвакуации. По словам Габека, он сознательно говорил о "оборонительных" вооружениях для Украины, хотя ему и понятно, что такое оружие может быть использовано в других целях.