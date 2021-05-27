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Самолет Air France, который должен был лететь в обход Беларуси, не пустили в Москву

Четверг, 27 мая 2021, 09:55
Самолет Air France, который должен был лететь в обход Беларуси, не пустили в Москву
Getty Images

Французская авиакомпания Air France в среду отменила рейс Париж-Москва из-за отсутствия разрешения на заход в воздушное пространство России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новую газету".

Одна из пассажирок передала изданию видеозапись разговоров экипажа самолета с пассажирами. Информацию также подтвердил офис Air France.

"У нас до сих пор нет никакой информации, к сожалению. Нет разрешения войти в воздушное пространство Российской Федерации до сих пор", - обращается пилот рейса к пассажирам по громкой связи.

После этого капитан судна объявил, что рейс отменен.

По словам пассажирки, капитан также сказал, что отсутствие ответа от России - "очень необычная ситуация". Экипаж связал событие с решением Air France прекратить полеты через Беларусь.

В офисе Air France подтвердили, что отмена рейса в Россию связана с необходимостью обходить воздушное пространство Беларуси.

По данным сервиса Flightradar, другие рейсы Air France и других авиакомпаний, летевшие в обход Беларуси 26 мая, смогли пересечь воздушное пространство России.

Ранее министр по европейским делам Франции Клеман Бон заявлял, что Россия могла бы через политический диалог помочь завершить "эпоху Лукашенко" в Беларуси, чтобы она начинала становиться демократической страной.

24 мая руководители государств и правительств Евросоюза приняли политическое решение об усилении давления на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. В том числе Совет ЕС должен принять юридический запрет для авиакомпаний из Беларуси использовать воздушное пространство Евросоюза - как транзитом, так и для рейсов в аэропорты ЕС.

Примечательно, что законодательного запрета на транзит через авиапространство Беларуси в ЕС решили не вводить, однако обнародуют рекомендации для европейских авиакомпаний обходить белорусскую территорию. Как известно, некоторые страны пошли на шаг дальше, запретив все авиарейсы, проходящие через Беларусь.

Подробнее читайте в статье "Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом".

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".

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Темы: авиаРосcияБеларусьФранция
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