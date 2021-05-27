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Санкции ЕС против Беларуси могут касаться калия, нефти и финансовых трансакций

Четверг, 27 мая 2021, 16:21

Евросоюз может ввести санкции против белорусского калия, а также против нефтяного и финансового сектора страны в качестве наказания за принудительную посадку авиарейса Ryanair в Минске.

Об этом заявили министры иностранных дел стран Евросоюза перед неформальной встречей в Лиссабоне, где обсуждается этот вопрос, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Министры иностранных дел, собравшиеся в четверг в столице Португалии Лиссабоне, заявили, что рассматривают возможные санкции против секторов, которые играют центральную роль в экономике Беларуси, чтобы нанести реальный вред Александру Лукашенко.

"Я думаю, что ключевое слово - это поташ. Мы знаем, что Беларусь производит очень много поташа, это один из крупнейших поставщиков в мире, и я думаю, что Лукашенко будет очень больно, если нам удастся что-то сделать в этой области", - заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сказал, что ЕС следует рассмотреть возможность удара по нефтяному сектору.

Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал о возможных мерах по финансовым транзакциям, которые, по словам дипломатов, вероятно, будут включать предотвращение предоставления кредитов ЕС белорусским банкам.

Экспорт поташа - соли с высоким содержанием калия, используемого в удобрениях, - один из основных источников иностранной валюты для Беларуси. Государственная компания "Беларуськалий" заявляет, что она производит 20% мировых поставок.

Статистическое агентство ЕС сообщило, что в прошлом году блок импортировал из Беларуси химикатов на сумму 1,2 миллиарда евро, включая поташ, а также сырую нефть и сопутствующие товары, такие как горюче-смазочные материалы на сумму более 1 млрд евро.

Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что обновленный список персональных санкций в отношении Беларуси уже практически согласован на техническом уровне.

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".

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Темы: Беларусьсанкциинефть
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