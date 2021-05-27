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Турция заставила союзников по НАТО смягчить позицию по Беларуси – СМИ

Четверг, 27 мая 2021, 20:10
Турция заставила союзников по НАТО смягчить позицию по Беларуси – СМИ

Турция заставила союзников НАТО представить более мягкую официальную реакцию на принудительную посадку самолета Ryanair в Беларуси.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух дипломатов, знакомых с вопросом, передает "Европейская правда".

В среду 30 союзников НАТО опубликовали заявление из двух пунктов, в котором осуждают принудительную посадку рейса Ryanair для ареста журналиста Романа Протасевича, но не предусматривают никаких карательных мер, на которых настаивали страны Балтии и Польша.

Заявление было также менее резким, чем публичные замечания генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Он назвал инцидент "возмутительным" и "государственным похищением".

Анкара настаивала на том, чтобы любое упоминание о поддержке большего количества санкций против Беларуси и призывы к освобождению политических заключенных остались вне текста, заявили двое дипломатов. Фраза, которая угрожает приостановкой сотрудничества НАТО с Беларусью, также была удалена, добавили они.

Мотивы Турции пока непонятны.

Дипломаты заявили, что Анкара, возможно, пытается сохранить связи с Москвой, ближайшим союзником Беларуси, и поддерживать экономические отношения с Беларусью с помощью авиакомпании Turkish Airlines, которая ежедневно осуществляет рейсы в Минск. Также речь может идти о стремлении Турции принять российских туристов этим летом после пандемии COVID-19.

Министерство иностранных дел Турции пока не прокомментировало эту информацию.

Представитель НАТО заявил: "Заявление Североатлантического совета по Беларуси было согласовано всеми 30 странами-членами консенсусом. Мы не прибегаем к деталям дискуссий в Североатлантическом совете, которые являются конфиденциальными".

Один из дипломатов заявил, что Столтенберг получил согласие всех союзников, включая Турцию, по окончательному тексту, опубликованному на сайте НАТО, чтобы избежать дальнейших публичных разногласий.

Как сообщалось, Североатлантический совет осудил действия Беларуси по принудительной посадки рейса Ryanair, а также арест Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

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Темы: БеларусьТурция
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