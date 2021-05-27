В Европарламенте предлагают назвать именем Протасевича улице с посольствами Беларуси

В среду делегация румынской партии USR PLUS в Европарламенте предложила представителям государств-членов Европейского Союза в Брюсселе скоординированную акцию вместе с мэрами всех столиц ЕС относительно названия именем Романа Протасевича всех улиц с посольствами Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на румынский портал Hotnews.ro.

Инициатива появилась после того после того, как профессор Бухарестского университета Андрей Ойштяну предложил назвать именем Протасевича улицу, где находится дипломатическая миссия Беларуси в Бухаресте, идею также поддержала мэр столичного района Клотильда Арманд, которая заявила, что подаст предложение в столичную мэрию.

Восемь членов Европарламента заявили: "Хотя мы ценим выводы саммита Европейского совета от 24 мая 2021 о мерах, которые следует предпринять против чиновников и компаний, поддерживающих режим Лукашенко, мы считаем, что они также могут быть дополнены символическими действиями".

"Мы хотели бы обратить ваше внимание на действия Клотильды Арманд, мэра сектора 1 Бухареста, где находится посольство Республики Беларусь в Румынии. Сегодня госпожа Арманд объявила, что она предложит изменить название улицы, назвав ее именем Романа Протасевича", - говорится в письме делегации USR PLUS.

Согласно документу, направленному государствам-членам Европейского союза в среду, "такая скоординированная и объединенная европейская реакция даст мощный сигнал минскому режиму о том, что Европейский союз и его государства-члены не игнорируют этот инцидент".

Как сообщалось, Евросоюз может ввести санкции против белорусского калия, а также против нефтяного и финансового секторов страны в качестве наказания за принудительную посадку авиарейса Ryanair в Минске, следствием чего стало задержание независимого журналиста Романа Протасевича.