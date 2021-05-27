Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Европарламенте предлагают назвать именем Протасевича улице с посольствами Беларуси

Четверг, 27 мая 2021, 21:51

В среду делегация румынской партии USR PLUS в Европарламенте предложила представителям государств-членов Европейского Союза в Брюсселе скоординированную акцию вместе с мэрами всех столиц ЕС относительно названия именем Романа Протасевича всех улиц с посольствами Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на румынский портал Hotnews.ro.

Инициатива появилась после того после того, как профессор Бухарестского университета Андрей Ойштяну предложил назвать именем Протасевича улицу, где находится дипломатическая миссия Беларуси в Бухаресте, идею также поддержала мэр столичного района Клотильда Арманд, которая заявила, что подаст предложение в столичную мэрию.

Восемь членов Европарламента заявили: "Хотя мы ценим выводы саммита Европейского совета от 24 мая 2021 о мерах, которые следует предпринять против чиновников и компаний, поддерживающих режим Лукашенко, мы считаем, что они также могут быть дополнены символическими действиями".

"Мы хотели бы обратить ваше внимание на действия Клотильды Арманд, мэра сектора 1 Бухареста, где находится посольство Республики Беларусь в Румынии. Сегодня госпожа Арманд объявила, что она предложит изменить название улицы, назвав ее именем Романа Протасевича", - говорится в письме делегации USR PLUS.

Согласно документу, направленному государствам-членам Европейского союза в среду, "такая скоординированная и объединенная европейская реакция даст мощный сигнал минскому режиму о том, что Европейский союз и его государства-члены не игнорируют этот инцидент".

Как сообщалось, Евросоюз может ввести санкции против белорусского калия, а также против нефтяного и финансового секторов страны в качестве наказания за принудительную посадку авиарейса Ryanair в Минске, следствием чего стало задержание независимого журналиста Романа Протасевича.

Темы: Беларусьоппозиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Беларусь
Власти Беларуси запретили ходить по лесам на границе с Украиной
В Беларуси умер известный художник-политзаключенный
В Беларуси заявили, что "вагнеровцы" будут учить беларусов вести бои
Последние новости
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
Все новости...
Реклама: