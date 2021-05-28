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Из 111 предприятий Минобороны действующими останутся 42 – заместитель министра

Пятница, 28 мая 2021, 18:32

Министерство обороны планирует ликвидировать 20 государственных предприятий до конца 2021 года, еще 15 планируют реорганизовать.

Источник: интервью заместителя министра обороны Игоря Халимона, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "В течение 2020-2021 годов предполагается ликвидировать 20 государственных предприятий, реорганизовать - 15 предприятий, передать на приватизацию - три предприятия (209 Управление начальника работ, 417 Управление начальника работ, ГП МОУ "Дружбовский карьер нерудных ископаемых "Кварц")".

Детали: По его словам, по приказу Минобороны, предполагается оптимизация системы управления государственными предприятиями.

В перспективе остаются действующими 42 государственных предприятия Минобороны из 111 (40 - главное управление, 2 - ГУР Минобороны).

Сейчас в сфере управления Минобороны находятся 109 субъектов хозяйствования, которые по результатам 2019 года сработали с убытком более 53 тыс. грн.

Халимов рассказал, что в 2020 году предприятия обеспечили в государственный бюджет поступлений на сумму 269 235 000 грн, что на 12% больше, чем в прошлый период.

Совокупный доход предприятий, по словам заместителя министра, увеличился на 23% и составляет 1 069 000 000 грн, чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) увеличился на 19,6% и составляет 984 700 000 грн.

По его словам, после реорганизации ГП "Ивано-Франковский военный леспромкомбинат" и ГП "Львовский военный лесокомбинат", 11 вновь созданных лесохозяйственных предприятий по результатам финансовой отчетности сработали прибыльно, задолженность по заработной плате отсутствует.

Украинская правда
Темы: Минобороны


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