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Беларусь назвала условие возвращения к режиму свободной торговли с Украиной

Пятница, 28 мая 2021, 21:40

Беларусь готова вернуться к режиму свободной торговли с Украиной, как только Киев пересмотрит меры в отношении белорусских товаров.

Об этом заявил первый заместитель главы министерства иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс служба МИД Беларуси.

По его словам, белорусская сторона готова к переговорам в любой момент.

"Мы в свое время проводили достаточно активную работу с украинской стороной по расчистке барьеров во взаимной торговле. Почему сейчас не по нашей инициативе эти барьеры начали назад появляться ", - сказал Гурьянов.

"Еще раз говорю, что мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны, де-факто были направлены, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей ", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров.

Торговый представитель Украины назвал такие действия необоснованными и дискриминационными.

Темы: торговляБеларусь


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