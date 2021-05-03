Половину COVID-больных мира обнаружили в Индии
Понедельник, 3 мая 2021, 06:23
За сутки 1 мая в мире зарегистрировали 680 160 новых случаев COVID-19.
Источник: Worldometers
Детали: В частности, в Индии - 370 059 новых заражений, в США - 30 701, в Бразилии - 28 935.
Кроме того, 25 980 новых случаев - в Турции, 18 698 - в Иране.
По этому показателю Украина, где 5 094 случая, находится на 19 месте в мире - между Нидерландами (5 508) и Польшей (4 612). Среди европейских стран Украина на 6 месте.
9 960 людей в мире умерли в сутки. По ежедневному количеству смертей Украина - десятая в мире и вторая в Европе.
Болеют 18,7 млн человек, однако выздоровели - 131,4 млн.
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Напомним: 1 мая в Украине:
- обнаружили 5 094 новых случая COVID-19;
- умерли 160 человек;
- выздоровели 5784 человека.
Украинская правда