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Половину COVID-больных мира обнаружили в Индии

Понедельник, 3 мая 2021, 06:23
Половину COVID-больных мира обнаружили в Индии

За сутки 1 мая в мире зарегистрировали 680 160 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 370 059 новых заражений, в США - 30 701, в Бразилии - 28 935.

Кроме того, 25 980 новых случаев - в Турции, 18 698 - в Иране.

По этому показателю Украина, где 5 094 случая, находится на 19 месте в мире - между Нидерландами (5 508) и Польшей (4 612). Среди европейских стран Украина на 6 месте.

 

9 960 людей в мире умерли в сутки. По ежедневному количеству смертей Украина - десятая в мире и вторая в Европе.

Болеют 18,7 млн человек, однако выздоровели - 131,4 млн.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 1 мая в Украине:

  • обнаружили 5 094 новых случая COVID-19;
  • умерли 160 человек;
  • выздоровели 5784 человека.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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