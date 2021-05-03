Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Половину COVID-больных мира обнаружили в Индии

Понедельник, 3 мая 2021, 06:23

За сутки 1 мая в мире зарегистрировали 680 160 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 370 059 новых заражений, в США - 30 701, в Бразилии - 28 935.

Кроме того, 25 980 новых случаев - в Турции, 18 698 - в Иране.

По этому показателю Украина, где 5 094 случая, находится на 19 месте в мире - между Нидерландами (5 508) и Польшей (4 612). Среди европейских стран Украина на 6 месте.

 

9 960 людей в мире умерли в сутки. По ежедневному количеству смертей Украина - десятая в мире и вторая в Европе.

Болеют 18,7 млн человек, однако выздоровели - 131,4 млн.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 1 мая в Украине:

  • обнаружили 5 094 новых случая COVID-19;
  • умерли 160 человек;
  • выздоровели 5784 человека.

Украинская правда
Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Турции задержали "правую руку" экс-лидера "ИДИЛ"

В Украину идет похолодание

Чехия не рассматривает других версий взрывов боеприпасов, кроме действий РФ

фотоПасхальные богослужения: прихожане УПЦ МП без масок, ПЦУ – в масках

В России рассказали, сколько паспортов раздали в ОРДЛО

фото, видеоВ Одессе прошли акции к годовщине трагедии 2 мая

Все новости...
коронавирус
В Израиле от COVID полностью вакцинировали 75% взрослых
Индийский штамм коронавируса обнаружили в Малайзии
"Антиковидный" фестиваль в Брюсселе закончился ранениями и задержаниями
Последние новости
06:23
Половину COVID-больных мира обнаружили в Индии
05:30
Белорусская оппозиция планирует акцию протеста на 9 мая
04:24
В Колумбии отозвали налоговую реформу после пятидневных протестов
03:38
Во время столкновений в Афганистане убили 100 талибов — AFP
02:20
В Чехии хотят с июня прививать от COVID-19 всех взрослых
01:26
В Турции задержали "правую руку" экс-лидера "ИДИЛ"
00:38
Кыргызстан и Таджикистан договорились демаркировать границу
23:37
В Украину идет похолодание
23:12
Чехия не рассматривает других версий взрывов боеприпасов, кроме действий РФ
22:54
В Израиле от COVID полностью вакцинировали 75% взрослых
Все новости...