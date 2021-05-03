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"Слуги" хотят упростить оформление паспортов для жителей ОРДЛО

Понедельник, 3 мая 2021, 13:18
Слуги хотят упростить оформление паспортов для жителей ОРДЛО

"Слуга народа" инициирует законопроект об упрощении оформления украинских паспортов с отметкой о регистрации на временно оккупированных территориях.

Источник: один из инициаторов законопроекта №4564, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко, сообщает пресс-служба партии

Детали: По словам депутата, с 2016 года регистрацию места проживания передали в полномочия местной власти – сельских, поселковых или городских советов.

То есть, если человеку с луганской или донецкой регистрацией нужно изменить фото в паспорте, сделать в нем какие-то пометки или впервые получить паспорт и зарегистрировать место проживания Луганск или Донецк, ни один местный совет на подконтрольной территории не сможет этого сделать.

Особенно остро стоит проблема для молодежи, которая впервые получает украинский паспорт, потому в нем вообще нет отметки о регистрации места проживания, отметил Ткаченко.

Прямая речь: "Мы предлагаем законодательно закрепить норму о том, что жители неподконтрольной части Донбасса и Крыма могут обратиться в любое отделение Государственной миграционной службы Украины и получить документы, удостоверяющие личность, или вклеить фотографию в паспорт.

И что важно – там же можно поставить отметку в паспорте о регистрации по адресу фактического проживания – в Луганске, Донецке, Симферополе. В то же время мы отменяем справку о подтверждении места нахождения переселенцев и людей, оставшихся по ту сторону линии разграничения".

Больше деталей: По словам Ткаченко, чтобы понять, что человек действительно живет на оккупированных территориях по тому адресу, который он хочет указать в регистрации, Государственная миграционная служба может использовать информацию из Государственного реестра избирателей, Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах и Единого государственного демографического реестра.

Если речь идет о получении первого паспорта, регистрация по месту жительства на оккупированных территориях указывается на основе подтвержденного права собственности родителей на недвижимость или на основе регистрации родителей, указанной в их паспортах.

Если же каким-то причинам надо заменить паспорт или вклеить в него фотографию по возрасту, указывается та же регистрация, которая и была в документе.

Комитет ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий уже рекомендовал Верховной Раде принять этот законопроект в первом чтении.

Что предшествовало: 2 мая во МВД России сообщили, что почти 530 тысяч жителей ОРДЛО за два года получили российское гражданство в упрощенном порядке.

Украинская правда

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Темы: Слуга народаОРДЛОпаспорт
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