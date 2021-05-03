Война на Донбассе: гибридные войска РФ обстреляли украинские позиции
Российско-оккупационные войска 3 мая совершили три обстрела позиций украинских военных с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. Обошлось без потерь.
Источник: вечерняя сводка штаба ООС
Детали: В понедельник зафиксировано 3 нарушения со стороны вооруженных формирований России. Вблизи населенного пункта Пески оккупанты совершили обстрелы в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.
Недалеко от поселка Крымское противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а у населенного пункта Луганское - еще и из стрелкового оружия.
В штабе отметили, что подразделения ВСУ находятся на позициях и придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы.
Дословно: "Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК".