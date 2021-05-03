Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба о военной угрозе от РФ: Иногда силу можно остановить только силой

Понедельник, 3 мая 2021, 19:23
Кулеба о военной угрозе от РФ: Иногда силу можно остановить только силой

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба видит большую угрозу в том, что Россия перебросила корабли из Каспийского моря в Азовское.

Источник: Кулеба в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Есть большая сейчас угроза в Азовском море. Она является беспрецедентно большой. Переброска кораблей из Каспийского моря в Азов - это и существенная угроза безопасности, и в принципе шаг к взятию этого морского пространства под контроль. Поэтому все инструменты, которые у нас есть (и двусторонние, и на международных площадках), задействованы. Но, опять же, это юридические и политические инструменты. К сожалению, жизнь показывает, что иногда силу можно остановить только силой. И поэтому мы также работаем, помогаем Минобороны в укреплены ВМС Украины".

Предыстория: В начале апреля стало известно, что Россия перебрасывает десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии через Азов в Черное море под предлогом учений.

Еще с марта ситуация на востоке Украины обострилась, а Россия начала накапливать войска вблизи границ Украины и в ее оккупированных частях.

22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что поручил командующим с 23 апреля начать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.

Однако в Минобороны США подчеркнули, что пока рано радоваться заявлениям Москвы о начале отвода войск от границы с Украиной.

Темы: РосcияКулеба Дмитрийвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Росcия
Крупная колонна вагнеровцев прибыла в Беларусь – "Беларускі Гаюн"
Российские офицеры недовольны Герасимовым и Шойгу - разведка Британии
Ночная атака БПЛА: в Запорожской области есть попадания - Гуменюк
Последние новости
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
Все новости...
Реклама: