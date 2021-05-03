Кулеба о военной угрозе от РФ: Иногда силу можно остановить только силой

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба видит большую угрозу в том, что Россия перебросила корабли из Каспийского моря в Азовское.

Источник: Кулеба в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Есть большая сейчас угроза в Азовском море. Она является беспрецедентно большой. Переброска кораблей из Каспийского моря в Азов - это и существенная угроза безопасности, и в принципе шаг к взятию этого морского пространства под контроль. Поэтому все инструменты, которые у нас есть (и двусторонние, и на международных площадках), задействованы. Но, опять же, это юридические и политические инструменты. К сожалению, жизнь показывает, что иногда силу можно остановить только силой. И поэтому мы также работаем, помогаем Минобороны в укреплены ВМС Украины".

Предыстория: В начале апреля стало известно, что Россия перебрасывает десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии через Азов в Черное море под предлогом учений.

Еще с марта ситуация на востоке Украины обострилась, а Россия начала накапливать войска вблизи границ Украины и в ее оккупированных частях.

22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что поручил командующим с 23 апреля начать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.

Однако в Минобороны США подчеркнули, что пока рано радоваться заявлениям Москвы о начале отвода войск от границы с Украиной.