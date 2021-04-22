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Россия объявила о начале отвода войск от Украины

Четверг, 22 апреля 2021, 14:34
Россия объявила о начале отвода войск от Украины
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим с 23 апреля начинать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.

Источник: РБК, "РИА Новости", ТАСС

Детали: Сообщается, что Шойгу дал поручение Генштабу и командующим с пятницы, 23 апреля, начать возвращение войск Южного и Западного военных округов в пункты постоянной дислокации, так как учения завершаются.

Министр обороны заявил, что все поставленные цели учений достигнуты.

Прямая речь: "Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах".

Предыстория: Последние недели Россия стягивает свои войска к украинской границе, называя это "плановыми учениями". В то же время, в Белом доме говорят, что с 2014 года – это самое большое военное присутствие российской армии возле украинской границы.

США заявили, что поддержат Украину летальным оружием.

Президент Владимир Зеленский считает, что обострением напряженности на востоке Украины Россия проводит тест для Запада и пытается его запугать.

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Темы: РосcияармияграницаУкраина
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