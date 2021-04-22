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Россия объявила о начале отвода войск от Украины

Четверг, 22 апреля 2021, 14:34
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим с 23 апреля начинать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.

Источник: РБК, "РИА Новости", ТАСС

Детали: Сообщается, что Шойгу дал поручение Генштабу и командующим с пятницы, 23 апреля, начать возвращение войск Южного и Западного военных округов в пункты постоянной дислокации, так как учения завершаются.

Министр обороны заявил, что все поставленные цели учений достигнуты.

Прямая речь: "Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах".

Предыстория: Последние недели Россия стягивает свои войска к украинской границе, называя это "плановыми учениями". В то же время, в Белом доме говорят, что с 2014 года – это самое большое военное присутствие российской армии возле украинской границы. 

Президент Владимир Зеленский считает, что обострением напряженности на востоке Украины Россия проводит тест для Запада и пытается его запугать.

Темы: РосcияармияграницаУкраина


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