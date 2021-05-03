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Работа продолжается: в МИД раскрыли детали возвращения Украине миллиардов Януковича

Понедельник, 3 мая 2021, 20:05
Работа продолжается: в МИД раскрыли детали возвращения Украине миллиардов Януковича
Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Из возвращенных в госбюджет Украины 1,5 млрд долларов, конфискованных у окружения беглого президента Виктора Януковича, 87% составляли наличные деньги. Однако процесс относительно активов окружения экс-президента еще не завершен.

Источник: заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире телеканала "Дом", которого цитирует Укринформ

Прямая речь: "Я принимал активное участие в том, что мы вернули в государственный бюджет 1,5 млрд долларов. И это не какие-то мифические ценные бумаги - это 1,3 млрд долларов наличными и около 200 млн долларов ценными бумагами, на размер которых был сокращен государственный долг Украины... Мы впервые в истории двусторонних отношений с США вернули 600 тысяч долларов с американской земли".

Детали: Он уточнил, что речь идет о преступной организации, которая действовала во времена президентства Януковича, "когда ближайшее окружение Януковича, которое родом из Донбасса, обворовывало, прежде всего, тот же Донбасс".

По словам Енина, люди из окружения Януковича собирали деньги со всей Украины, из всех отраслей экономики, отмывали их сначала в Украине, а потом через так называемые предприятия-хабы выводили эти деньги в международные "отмывочные" центры.

Енин отметил, что работа над возвращением активов Януковича и его окружения продолжается.

Напомним: В апреле 2017 года суд последней инстанции одобрил конфискацию арестованных 1,5 млрд долларов, принадлежавших окружению Виктора Януковича.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Януковичкоррупция
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