У Януковича конфисковали 1,5 млрд долларов – СНБО

Суд последней инстанции позволил конфискации арестованные 1,5 миллиарда долларов, принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе СНБО.

"Согласно решению суда последней инстанции, арестованы средства Януковича и команды – 1,5 миллиардов долларов – и должны быть перечислены в Госбюджет", - сообщили в пресс-службе СНБО.

"Только что в Ощадбанк с этим решением ездили Генпрокурор Юрий Луценко и секретарь СНБО Александр Турчинов. Они довели это до руководства Ощадбанка и поехали докладывать об этом президенту", - отметили в пресс-службе.

"Как раз по состоянию на сейчас происходит перечисление этих средств на счета государственного бюджета", - добавили в СНБО.

Позднее Генпрокурор Юрий Луценко опубликовал фото его с Турчиновым и главой Ощадбанка Андреем Пышным.

Как известно, 28 января 2015 Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 миллиарда долларов на счетах нерезидентских компаний связанных с Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами.

Оксана Коваленко, УП