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Россия готовится к возможному отключению от SWIFT

Понедельник, 3 мая 2021, 20:39
Россия готовится к возможному отключению от SWIFT

Москва работает над тем, чтобы "свести к минимуму возможные риски" в случае отключения страны от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT.

Источник: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT, которое цитирует РБК

Детали: Европейский парламент 29 апреля принял жесткую антироссийскую резолюцию, в которой призвал в случае прямого вторжения России в Украину остановить импорт российских нефти и газа в ЕС, отключить РФ от SWIFT и ввести санкции против приближенных к российской власти олигархов.

Захарова отметила, что в связи с этой резолюцией в Кремле хоть и рассматривают сценарий отключения страны от SWIFT как гипотетический, но не исключают его.

В качестве примера альтернативы представительница МИД РФ привела систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка России. Также она добавила, что власти обсуждают ее соединение с иностранными аналогами — европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS.

Прямая речь: "Ведется межведомственная проработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платежным механизмам".

Напомним: Европарламент призвал Россию вывести свои войска с временно оккупированных территорий Донбасса и вернуть Украине контроль над Крымом и Севастополем.

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Темы: санкцииРосcиябанкиэкономика
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