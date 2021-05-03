Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США и Британия заявили о совместном противодействии агрессии РФ против Украины

Понедельник, 3 мая 2021, 23:58
США и Британия заявили о совместном противодействии агрессии РФ против Украины

Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании обсудили во время встречи в Лондоне агрессию России, а также общую позицию в поддержке Украины на фоне последней эскалации, спровоцированной Кремлем.

Источник: Энтони Блинкен и Доминик Рааб во время брифинга по результатам переговоров в понедельник, которых цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы с Тони (Блинкеном - УП) обсудили целый комплекс вопросов безопасности - Иран, Афганистан, постоянные обеспокоенности относительно (действий - УП) России, в частности на границе с Украиной. Мы стоим бок о бок в этих вопросах, и я приветствую твердую приверженность США Альянсу НАТО".

Детали: Госсекретарь Блинкен в свою очередь поблагодарил Соединенное Королевство за то, что оно "присоединилось к США в процессе привлечения России к ответственности" за ее безрассудные и агрессивные действия.

Он добавил, что они совместно подтвердили непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним: В Госдепартаменте США заявили, что очень внимательно следят за отводом российских войск от границы с Украиной.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАВеликобританияУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
США
Они им нужны – Байден о предоставлении Украине кассетных боеприпасов
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
В Пентагоне объяснили, почему дают Украине кассетные снаряды, несмотря на угрозу гражданским
Последние новости
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
Все новости...
Реклама: