США и Британия заявили о совместном противодействии агрессии РФ против Украины

Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании обсудили во время встречи в Лондоне агрессию России, а также общую позицию в поддержке Украины на фоне последней эскалации, спровоцированной Кремлем.

Источник: Энтони Блинкен и Доминик Рааб во время брифинга по результатам переговоров в понедельник, которых цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы с Тони (Блинкеном - УП) обсудили целый комплекс вопросов безопасности - Иран, Афганистан, постоянные обеспокоенности относительно (действий - УП) России, в частности на границе с Украиной. Мы стоим бок о бок в этих вопросах, и я приветствую твердую приверженность США Альянсу НАТО".

Детали: Госсекретарь Блинкен в свою очередь поблагодарил Соединенное Королевство за то, что оно "присоединилось к США в процессе привлечения России к ответственности" за ее безрассудные и агрессивные действия.

Он добавил, что они совместно подтвердили непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним: В Госдепартаменте США заявили, что очень внимательно следят за отводом российских войск от границы с Украиной.